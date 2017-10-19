CANNESERIES ve MIPTV’den yeni bir oluşum “In Development”

MIPCOM ve MIPTV fuarlarının organizasyonlarını yapan Reed MIDEM ve Cannes Uluslararası Film Festivali – CANNESERIES yeni Cannes Drama Yaratıcı Forumu’nun kuruluşunu 17 Ekim 2017 tarihinde Cannes’da yaptıkları basın toplantısında kamuoyuna açıkladılar.

Bu forumun amacı, yeni drama prodüksiyonlarını hızlı bir şekilde uluslararası bir seviyeye çıkarmak.

10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan In Development Forumu yazar ve yapımcı seçmelerini hızlandırmak, bir araya getirmek ve iyi projelere yeşil ışık yakmak için özel olarak şekillendirildi. In Development; yazarlar, prodüktörler ve genç yeteneklerin keşfedilmesi için büyük bir fırsat sunma amacını taşırken programlarını platformlara getirmek için ihtiyaç duyan içerik sahiplerinin bire bir iletişimin yanı sıra, çeşitli panel ve konuşmalarda da yer alarak projelerini gösterme şansı elde etmelerini sağlayacak. İki gün sürecek forum sektördeki uluslararası karar vericileri, yayıncıları, finansörleri, dağıtımcıları ve oyuncu ajanslarını bir çatı altında buluşturacak.

In development Forumu için sektörün en güçlü isimlerinden bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Türkiye’den KANAL D ve Yapım Şirketleri CEO'su Özge Bulut Maraşlı yer alıyor. Diğer üyeler arasında ise; STUDIOCANAL TV Genel Müdürü Rola Bauer; D; BBC Worldwide International Drama Genel Müdürü Ben Donald, RTE Drama Başkanı Jane Gogan,Cinemage & Capucines Yatırım Fonu Kurucusu Serge Hayatt, SONY Pictures Television Networks Program ve Prodüksiyon Genel Müdür Yardımcısı Marie Jacobson yer alıyor.

Nisan 2018'de seçildikleri açıklanacak olan projeler için ilk çağrı Kasım 2017'de yapılacak. Projelerin seçimi ise Danışma Kurulu'ndan bir uluslararası drama uzmanı jürisi tarafından yapılacak.