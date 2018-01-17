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    Canlı yayında tek tek anlattı: On milyonlarca liralık 'dolandırıcılık' hikayesi

    İHA
    17.01.2018 - 20:10 | Son Güncelleme:

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Rabia Kuru’nun filmleri aratmayacak hayat hikâyesi tüm kadınlara ilham kaynağı oldu. 52 yaşında, Bursa’da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.

    Eşi A.K.’nin mal varlığıyla ilgili aldığı notları Esra Erol’da programında paylaşarak yaşadıklarını anlatan Rabia Kuru, “Benimle ne zaman evleneceğini, ne zaman boşanacağını, hatta boşandıktan sonra sevgilisiyle ne zaman evleneceğini ve tüm hayatıyla ilgili tüm planlarını ajandasına not etmiş” iddiasında bulundu.

    BÜYÜK BİR MAL VARLIĞINA ULAŞTIK

    1996 yılında A.K. ile evlenen ve iş hayatında başarılı bir ivme yakaladığını belirten Kuru, “2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı” diye konuştu.

    Etiketler: dolandırıcılık , atv , ATV
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