Canlı yayında şok sözler: Sizi Kandırıyoruz!

Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile ahlaksız görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanan programda kendisine koca arıyor. Hande Ataizi'nin sunumuyla ekrana gelen programda kendisi için gelen talipleri bir bir geri gönderen Sevgi, son talibiyle arasında geçen diyalogta "Sizleri kandırıyoruz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

"KANDIRIYORUZ SİZİ"

Olgun Kızıltepe'nin haberine göre, Kenan Doğulu'ya benzerliğiyle dikkat çeken talibini de geri gönderen Sevgi, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerine yer verdi. Bu sözlerin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Yaptığı hatanın farkına varan gelin adayı, bir süre bekledikten sonra "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.