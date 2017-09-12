Seda Sayan eski sevgilisinin programında Müge Anlı'ya gönderme yaptı

Eski sevgilisinin programına bağlanan Seda Sayan, dolaylı yoldan Müge Anlı'ya da gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı 'O magazin sunarken ben kayıp buluyordum' dedi. Seda Sayan ile Nihat Doğan'ın samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Ahu Tuğba ile ilgili bir konuda Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programına bağlanan Seda Sayan, önce dün ilk programında işlediği Ahu Tuğba ve kayıp kızı ile ilgili konuştu.

KAVGALILARDI



En çok dikkati çeken durumsa, Sayan'ın kavgalı olarak ayrıldığı Nihat Doğan'la samimi bir görüşme içinde olmalarıydı. Hem Seda Sayan, hem de Nihat Doğan, birbirlerine karşı o kadar kibar ve naziktiler ki bu konuşmadan sonra "Seda Sayan-Nihat Doğan aşkı yeniden mi?" yorumu yapıldı.