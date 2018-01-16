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    Canlı yayında 'kar duası'

    Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)
    16.01.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    SİVAS’ta yayın yapan yerel televizyonunun gece haber bülteninde kar duası yapıldı.

    Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta beklenen kar yağışı henüz görülmedi.

    Geçen yıl aynı dönemde kar yağışı nedeni ile okulların tatil olduğu kentte bu yıl görülen kuraklık yörede oturanları tedirgin etti. Kar yağışının dört gözle beklendiği Sivas'ta, uydu üzerinden yayın yapan Kanal 58 televizyonunda canlı yayında 'kar duası' yapıldı.

    Canlı yayında kar duasıGece Ajansı haber bülteni spikeri Kuzey Sait Karabacak’ın yayına konuk ettiği hafız Recep Budak tarafından yapılan dua ilgi çekti. Öncelikle görevi başında olan asker ve polisler için dua eden Budak, ardından kar yağışı için ellerini açtı.

    Budak, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor, ülkemiz kuraklıktan geçiyor. Özellikle Allah’ım, ülkemize ve Sivas’ımıza hayırlı ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Hayırlı ve bereketli karlar nasip eyle, çiftçimizi, köylümüzü sevindir ya Rabbi. Bizleri sevindir ya Rabbi, sen dualarımızı şu gecede kabul eyle ya Rabbi" ifadelerini kullanarak Fatiha Suresi’ni okudu.

     

     

    Etiketler: Kanal 58 televizyonu
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