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    Canlı yayında intihar dehşeti! Kendini yılana ısırttırdı...

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:44

    Evliliğini sonlandıran Rus yılan uzmanı Arslan Valeev (31), ölümcül zehre sahip evcil Kara Mamba türü yılanına kendini ısırttırararak intihar etti. Valeev, ölüme gittiği anları ise YouTube üzerindeki canlı yayında an be an yayınladı.

     

    Eşinden henüz boşanan ve bu yüzden bunalıma giren yılan terbiyecisi Arslan Valeev, intihar etmek için garip bir yolu tercih etti.

    Canlı yayında intihar dehşeti Kendini yılana ısırttırdı...

    Evinde beslediği Kara Mamba cinsi yılanına elini bilerek ısırttıran Valeev, zehrin etkisi altında bir süre canlı yayını sürdürdü. Ölüm anının yer almadığı videoda Valeev, boşandığı eşine mesajlar iletti.

    Canlı yayında intihar dehşeti Kendini yılana ısırttırdı...

    Bir süre hayvanat bahçesinde görev yapan genç adam, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşine şiddet uygulaması üzerine eşinden ayrılmıştı.

    Canlı yayında intihar dehşeti Kendini yılana ısırttırdı...

    St. Petersburg’da yaşayan Valeev, ‘Katya’ olarak tanınan eşi Ekaterina Piyatzikina ile birlikte çektiği videolarla tanınıyordu. YouTube kanallarında yüzbinlerce takipçisi olan ikili, yılanlar ve diğer egzotik hayvanlarla ilgili videolar paylaşıyordu.

    Etiketler: intihar , canlı yayın , yılan , Arslan Valeev , Rusya
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