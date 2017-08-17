 Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu üç yıl önce O Hayat Benim dizisinde tanışıp evlendiği yönetmen Efe Kubilay’la çocuk istediklerini, ancak üç yıldır sancılı süreçlerden geçtiklerini ifade etti.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Yaşadığı bu süreçte çok zor zamanlar geçirdiğini ilk kez açıklayan İclal Aydın “Efe ile bir çocuğumuz olsun istiyoruz. Hamile kalabiliyorum. Üç yıldır üç kere denedik ama maalesef 12. Haftaya geldiğimde hamilelik sürecim sonlanıyor” dedi. ” dedi.
Sık sık doktor kontrollerine gittiğini söyleyen İclal Aydın, “Doktorum tüp bebek yöntemiyle denememizi öneriyor, ancak ben doğal yollarla olsun istiyorum. Çünkü diğeri de riskli ve o vebali şimdilik almak istemiyorum” şeklinde konuştu.
Gözyaşlarını tutamayan İclal Aydın, “Eşimin hiç çocuğu olmamış. Beraberliğimizin bir meyvesi olmasını bu yüzden çok istiyoruz” dedi.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ÜZDÜĞÜM KADINLAR
İclal Aydın, yıllar önce kızı Lal’e hamileyken yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Aydın, “Kızıma hamileyken rutin kontrollere gittiğim sırada asansörde ağlayan bir çiftle karşılaştım. Ne oldu diye sorduğumda bebeğinin kalbinin durduğunu ve hamileliğinin sonlandığını öğrendim. Ben bunu köşemde iyi niyetle paylaşmıştım ancak sonrasında çok pişman oldum. Çünkü hanımefendi benim okuyucummuş ve bana bir zaman sonra mektup gönderdi. Sağlıklı bir evlat dünyaya getirdiğini anlattı. O zaman anladım ki ben onun kalbini kırmışım. Buradan özür diliyorum tekrar” dedi.
Bu hikayenin bir benzerini geçtiğimiz Mayıs ayında kendisinin yaşadığını da söyledi. Ünlü oyuncu şunları söyledi: “Mayıs ayında hamileliğimin üçüncü ayındaydım ve kontrole gitmiştim. Doktorum bebeğin kalbinin durduğunu söyledi. O an yıkıldım. Asansöre bindiğimde genç hamile bir kadın vardı. Ama bu kez ağlayan bendim. O yüzden kırdığım bütün kadınlardan özür dilerim.”
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