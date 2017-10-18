Canlı Sahne’de Teoman zamanı

Türk rock müziğin efsane isimlerinden Teoman, Red Bull Canlı Sahne konser serisinin üçüncü konuğu oluyor. Sanatçının konseri 24 Ekim Salı günü, saat 21.00’da Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek.

Konsere özel “cover”

Teoman, daha önce hiç coverlamadığı bir parçayı seslendirecek. Konsere özel sürpriz bir parça seçecek olan sanatçının bir saatlik performansının tekrarı da 25 Aralık’a kadar aynı adresten izlenebilecek.

Yıl sonuna kadar her ay başka bir ismin ağırlanacağı konserlere katılım kısıtlı sayıda olacak. Konserlere özel davetiyeler için seyircilerin sosyal medya hesaplarını takipte kalması gerekecek.