Canlı mönü

BİR restoran ve karnı aç bir müşteri için en önemli şey yemek mönüsüdür. Müşteriler, hemen mönüye sarılır ve yemek seçmeye çalışır. Mönüde fotoğraf yoksa müşterilerin işi daha da zorlaşır ve siparişini verecekleri yemeği hayal etmeye çalışır. Arttırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisiyle bu sorunu bitirmek için ‘Kabaq’ adındaki girişim harekete geçti. Alper Güler ve Caner Soyer tarafından kurulan Kabaq, kullanıcıların siparişini verecekleri yiyecekleri akıllı telefon veya tabletler aracılığıyla 3 boyutlu (3D) olarak görebilmesini sağlıyor. Geliştirdikleri görüntü algılama teknolojisi masanın ve tabağın gerçek boyutunu algılayarak yemekleri gerçek boyutuyla görüntülüyor.

FOTO REALİSTİK YÖNTEMİ

Birçoğumuzun restoranlarda yan masanın yemeğine bakıp ne yediklerini veya garsonun elinde taşıdığı yemeğin ne oldugunu merak ettiğini söyleyen Güler, “Kabaq olarak bu sürece 3 boyutlu tarama ve arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle farklı bir bakış açısı getirdi” dedi. Arttırılmış gerçeklik alanında iyi deneyim yaratmanın önemine dikkat çeken Güler, şunları söyledi: “Kaliteli 3D içerik sunulması gerekiyor. Dünya uzerinde ilk kez yemekleri ‘fotorealistik’ yöntemiyle tarayıp, arttırılmış gerçeklik ile gösteren firma olduk. Geldiğimiz noktada bu deneyimimizi bir 3D tarama yapan ufak bir ürüne aktarıp, restoranların ve restoran fotoğrafçılarının kolayca ürünlerini tarayabilecekleri bir altyapı kuracağız. Bunun yanında marka olarak, hazırladığımız video içeriklerle adımızı tüm dünyada duyurmayı başardık.” Birkaç iş modeliyle çalıştıklarını belirten Güler, “Restorant içi e-mönü, yemek teslim, catering, yemek kitapları modellerimiz arasında. En yaygın olarak kullanılan ise restoran içi kullanım. Bu modeldeki gelirimizi aylık ücretlerle karşılıyoruz” dedi. Şu anda ABD New York’taki yerel restoranlarla çalışmaya başladıklarını ifade eden Güler, PepsiCo ile etkinlikler için ufak çaplı projeler geliştirdiklerini ve geçen hafta Hong Kong operasyonunu ‘PCCW Group’ ile başlattıklarını, yakın zamanda Dubai’ye de açılacaklarını söyledi.

HEDEF YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE LİDERLİK

KABAQ olarak öncelikle akıllı telefonlar üzerinden mobil arttırılmış gerçeklikle kullanıcı deneyimi yaratmak istediklerini söyleyen Güler, “Apple’ın AR Kit ve Google Tango gibi platformlarla arttırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgi her geçen gün artıyor. Biz de bu platformları kullanarak, yeme-içme sektöründe lider olmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YENİ TUR YATIRIM ARIYOR

GEÇEN yıl aralık ayında 200 bin dolarlık tohum yatırım aldıklarını söyleyen Güler, şu anda ABD’nin San Francisco şehrinde yeni tur için yatırım arayışlarına başladıklarını anlattı.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

TAHİNCİOĞLU’NDAN GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde emeği geçen isimlerin başında Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Endeavor Türkiye’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda yatırım fonu Revo Capital’in de Kurucu Ortağı. Tahincioğlu’nun girişimcilere önerileri şöyle:

Altını çizmek istediğim konu “Sadece yatırım almış girişimciler başarılı olacaktır” önyargısıdır. Bir girişimcinin büyüme stratejisi sadece yatırım fonuna güvenmek olmamalıdır. Diğer yandan, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları en yenilikçi ve hızlı büyüme potansiyeli olan girişimcilere değerli bir imkan sunar.

İletişim Becerisi: Girişimcilik dünyasında ‘Asansör Konuşması’ kavramı epey yaygınlaştı. Toplam 90 saniyede işini en çarpıcı ve heyecan uyandıracak şekilde anlatmanın yolunu tüm girişimciler ve bütün ekibi başarabilmeli. Girişimcinin, bu zaman zarfında işiyle ilgili en temel beş konuya bir çocuğun bile anlayacağı şekilde değinmesi lazım: 1) Şirketinizin çözmeye gayret ettiği sorun veya ihtiyaç nedir? 2) Şirketiniz bu konuya nasıl bir çözüm sunuyor? 3) İdeal müşteri kitleniz kimdir ve alternatiflere göre onlara nasıl bir fayda sağlıyorsunuz? 4) Ekibiniz neden bu iş için biçilmiş kaftandır? 5) Bir sonraki adımınız nedir? Sektör jargonlarında kaybolmadan, gereksiz detaylarda boğulmadan ve konuya “benmerkezci” yaklaşmadan bir girişimci derdini tutkuyla anlatabiliyor olmalı.

İlişki Geliştirme Stratejisi: Girişimcilik dünyasında ‘Akıllı Sermaye’ seçenekleri epey çoğaldı. Ancak çoğu girişimci potansiyel yatırımcılar ile bu konuda ilişki geliştirmeyi son ana bırakıyor. Yatırım alma sürecini evlilik sürecine benzetebiliriz. Önce tanışma, sonra flört, sonra söz kesme, sonra nisan ve ardından düğün gerçekleşir. Bu süreçte her iki taraf da birbirini tanıma fırsatına erişir. Doğru eşleşmeyi gerçekleştirmek için ilk etapta söz konusu sektöre yatırım yapan birçok kurum ile temasta olmakta fayda var. Ancak konu “söz kesme” aşamasına geldiğinde diğer adaylara mavi boncuk dağıtmayı bırakmak lazım.

Yatırım Sonrası İlkeler: Girişimcilik dünyasında “İyi Yönetişim” ilkeleri epey netleşti. Ancak çoğu girişimci yatırım sonrası ilişkilerini verimli şekilde yönetemiyor. Yatırımcı - girişimci ilişkisinde, ebeveyn - çocuk ilişkisinden ziyade yetişkinler arası bir diyalog amaçlanmalı. Yatırımcının girişimciyi sürekli kontrol ettiği bir dinamik yerine iki tarafın da karşılıklı belirlediği düzenli raporlama ve danışma sistemi kurulmalıdır. Girişimciler yatırımcılarıyla şeffaf ve açık bir dayanışma ilişkisi kurabilmeli.