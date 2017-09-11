CANLI: iPhone 8 tanıtılıyor! Sayılı saatler...

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve hatta iPhone X için büyük gün geldi çattı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilecek dev etkinlik pek çok açıdan önem taşıyor. Bir yıldır sayısız habere konu olan iPhone 8, Apple'ın yeni evinde tüm dünyayla buluşacak. Hürriyet olarak gerçekleştirilecek etkinliği dakika dakika sizlerde bu sayfadan paylaşıyor olacağız.



Peki şu ana kadar iPhone 8'le ilgili neler öğrendik? İsterseniz etkinlik öncesi iPhone 8 notlarına şöyle bir göz atalım:

12 Eylül'deki iPhone lansmanı için geri sayım başladı. Teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8 ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar iPhone 8 ve 10’uncu yıla özel iPhone X ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Apple'ın patent başvuruları ise iPhone 8 ve diğer modeller ile ilgili yeni ipuçları veriyor. Peki iPhone 8'in özellikleri neler? iPhone 8'in fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 8'in tanıtılacağı tarih ve cihazda yer alması muhtemel özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli yarın akşam yapılacak lansman ile resmiyet kazanacak. Apple her zamanki gibi lansmana kadar iPhone 8 ve iPhone X ile ilgili sessizliğini koruyor. Ancak daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar iPhone 8 ve 10’uncu yıla özel iPhone X ile ilgili bilgiler paylaşıyor.

İşte iPhone 8 ve iPhone X’te yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler…

Gelen sızıntılara bakılırsa Apple bu yılki lansmanda 3 iPhone modeli tanıtacak: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X.





iPhone 3GS’ten beri ilk defa S serisini atlayan Apple’ın bu modelleri ile ilgili en dikkat çeken iddia cihazların çerçevesiz bir ekrana ev sahipliği yapacak olması.

Benzer teknolojiyi Samsung’un amiral gemileri ile görmüştük. Ancak sızıntılar doğru çıkarsa bu Apple adına bir ilk olacak. Çerçevesiz ekran ile birlikte yeni iPhone’larda fiziksel home butonuna da veda etmiş olacağız. Henüz resmiyet kazanmamış iddialara göre yeni iPhone’larda parmak izi okuyucusu ya ekranın yan tarafında ya da arka taraftaki logonun altında yer alacak.

Bir başka iddiaya göre modeller wireless yani kablosuz şarj özelliği ile raflardaki yerini alacak. Yıllarca tercihini LCD ekransan yana kullananan firmanın bu modellerde AMOLED ekrana geçmesi bekleniyor.

Bir başka çok konuşulan iddiaya göre, yeni iPhone 3 farklı depolama seçeneği ile gelecek: 64 GB, 256GB, 512 GB.

Bir önceki modelde en düşük depolama opsiyonunu 32 GB’ta tutan Apple bu hamlesi ile 32 ve 128 GB seçeneklerini de iptal etmiş olacak.

Peki yeni iPhone modellerinin fiyatları ne olacak? Şirkete yakın kaynaklara göre cihazların ABD fiyatı 999 - 1199 dolar aralığında değişecek.

Bu yeni iPhone’u Apple’ın tarihindeki en pahalı iPhone modeli yapıyor. ABD fiyatındaki artış kuşkusuz Türkiye fiyatını da etkileyecek.

ABD’de 649 dolardan başlayan fiyatlar ile satılan iPhone 7’nin Türkiye’de 3 bin 799 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını göz önünde bulundurursak yeni modellerin 5 - 7 bin 500 TL bandında olacağını söyleyebiliriz.