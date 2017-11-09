Canlı bombayım deyip kafe bastı! Gerçek polis gelince ortaya çıktı

Gaziantep'te yaşayan Serpil B., gece saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeye girerek, üzerinde bomba olduğunu söyledi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen kafe işletmecisi Rasim Sait kadını sakinleştirip, ikna etmeye çalıştı. Bir süre panikleyen kadın, kendisini patlatacağını söyleyerek ısrarla polis çağrılmasını istedi.

Canlı bomba ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, işletme sahibini ikna ederek bahçeye çıkardığı kadını gözaltına aldı. Kadının üzerinden bomba ya da herhangi bir patlayıcı çıkmazken, kadının askerden yeni geldiği ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen çocuğu Hüseyin B.'ye ulaşamadığı, bu yüzden böyle bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Kadını gözaltına alan ekipler, Hüseyin B.'yi bulmak için çalışma başlattı.