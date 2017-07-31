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    'Canlı bombaya rahmet' dileyen avukata suç duyurusu

    AA
    31 Temmuz 2017 - 14:50Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 15:49

    Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili duruşmada "canlı bombaya rahmet" dileyen avukat hakkında mahkemece suç duyurusunda bulunuldu.

    8. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen pazartesi görülmeye başlanılan davanın ara kararında mahkeme heyeti, bombalı saldırıyı gerçekleştiren İsmail Güneş için rahmet dileyen avukat Orhan Şahin hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına "suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

    60'ı tutuklu 110 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıkların avukatlarından Şahin, ara kararın açıklandığı geçen hafta görülen duruşmada, "1 Mayıs'ta Gaziantep Emniyetine yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, canlı bomba olarak tabir edilen kişiye ise Allah'tan rahmet diliyorum. 'Ben IŞİD'i seviyorum, IŞİD'e sempati duyuyorum' dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz." şeklinde savunma yapmıştı.

    Canlı bombaya rahmet dileyen avukata suç duyurusu

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    Etiketler: ismail güneş , orhan şahin , DEAŞ , gaziantep saldırısı
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