Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Canlı bomba tankla vuruldu

    Canlı bomba tankla vuruldu

    AA
    07.02.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

    Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi görüntülendi.

    TERÖR örgütü PYD-PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi. PYD-PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edildi.

    Canlı bomba tankla vuruldu

    999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da son bilgiler verildi. Açıklamada, Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtı kapsamında son olarak 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur” denildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , PYD-PKK , terör , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri