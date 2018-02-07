Canlı bomba tankla vuruldu

TERÖR örgütü PYD-PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi. PYD-PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edildi.

999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da son bilgiler verildi. Açıklamada, Suriye’deki Zeytin Dalı harekâtı kapsamında son olarak 29 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur” denildi.