MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>'Can'ları istedi düğün yaptılar

    'Can'ları istedi düğün yaptılar

    İdris EMEN
    30 Temmuz 2017 - 01:00Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 01:00

    ERDAL Can Caba, 23 yaşında... Down sendromlu birisine göre hayli şanslı. Çünkü Can’ın ona değer veren 15 arkadaşı var.

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde büyüyen Can, çocukluk arkadaşlarıyla beraber düğünlere gidip oynuyor, taziyelere gidip baş sağlığı diliyor, pikniğe gidip sosyalleşiyor. Fakat arkadaşları teker teker evlenmeye başladığında Can’ın aklına bir soru takıldı.

    Arkadaşı Hazret Saygıdar, düğüne giden süreci şöyle anlattı: “En son benim düğünümde Can, ‘Herkes evleniyor ben niye evlenmiyorum?’ diye sorunca temsili bir düğün yapmaya karar verdik. Bu fikri Can’ın ailesine söyleyince annesi ve babası mutluluktan ağladı. Aramızda para topladık. Can’a güzel bir damatlık aldık. Temsili düğüne Cizre halkını da davet ettik. İmece usulü bir düğün yaptık.

    ‘GELİN NEREDE?’
    Düğüne yaklaşık 2 bin kişi geldi. Cizre Kaymakamı ile Şırnak Vali Yardımcısı düğüne katılarak Can’a takı taktılar. Can çok sevindi. Rüyada gibi hissediyordu. Dans etti, halay çekti. Arada bir ‘Gelin nerede?’ diye soruyordu.”  

    Etiketler: Down sendromlular , Cizre , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri