'Can'ları istedi düğün yaptılar

Şırnak’ın Cizre ilçesinde büyüyen Can, çocukluk arkadaşlarıyla beraber düğünlere gidip oynuyor, taziyelere gidip baş sağlığı diliyor, pikniğe gidip sosyalleşiyor. Fakat arkadaşları teker teker evlenmeye başladığında Can’ın aklına bir soru takıldı.



Arkadaşı Hazret Saygıdar, düğüne giden süreci şöyle anlattı: “En son benim düğünümde Can, ‘Herkes evleniyor ben niye evlenmiyorum?’ diye sorunca temsili bir düğün yapmaya karar verdik. Bu fikri Can’ın ailesine söyleyince annesi ve babası mutluluktan ağladı. Aramızda para topladık. Can’a güzel bir damatlık aldık. Temsili düğüne Cizre halkını da davet ettik. İmece usulü bir düğün yaptık.



‘GELİN NEREDE?’

Düğüne yaklaşık 2 bin kişi geldi. Cizre Kaymakamı ile Şırnak Vali Yardımcısı düğüne katılarak Can’a takı taktılar. Can çok sevindi. Rüyada gibi hissediyordu. Dans etti, halay çekti. Arada bir ‘Gelin nerede?’ diye soruyordu.”