Çankaya Köşkü'nde bir ilk!

Karşılama töreni Çankaya Köşkü'ndeki Büyük Şeref Salonu olarak da bilinen 1 No'lu salonda yapıldı. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı için kullanıldığı dönemde de Başbakanlığa devredildikten sonra da kapalı alanda karşılama töreni yapılmamıştı. Tören kıtasının düzenlediği kapalı alandaki karşılama ilk kez İbadi için uygulandı.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri ve bir saat süren baş başa görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.



Başbakan Yıldırım, Irak'ın Türkiye için herhangi bir ülke olmadığını, Irak'la tarih, kültür, coğrafya gibi ortak değerlere sahip iki ülke olduklarını belirtti.

- "Gayrimeşru referandum asla tanınmamıştır"



Yıldırım, "Iraklı kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin mutlak savunucusudur. Irak'ın birliğine halel getirecek en ufak bir gelişme karşısında tereddütsüz Irak'ın yanında yer aldık, yer almaya devam edeceğiz. Bu itibarla komşu ülkelerin, Irak merkezi hükümetinin, İran'ın, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun neredeyse tamamının uyarılarına rağmen 25 Eylül'de Kuzey Irak bölgesel yönetiminin gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum asla tanınmamıştır, kabul edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sorunların dayatmayla, tek taraflı oldu bittilerle çözülemeyeceğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.





- "Atılan adımlarda Irak hükümeti ile beraberiz"



Yanlış hesabın Bağdat, Ankara ve Tahran'dan döndüğünü vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Irak hükümetinin, değerli kardeşim İbadi'nin liderliğinde referandumu takip eden günlerde gösterdği kararlı duruş ve federal otoritenin sağlanması için attığı adımları takdirle karşılıyoruz. Atılan bu adımlarda Irak hükümeti ve devleti ile beraberiz. Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren çok etnikli yapısına uygun yönetim ve güvenlik mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada değişik etnik gruplara ait, Araplar, Türkmenler, Kürtler ve diğer etnik grupların, Asuri ve Ezidilerin barış içinde bir arada yaşaması en büyük arzumuz, dileğimizdir. Bu gayrimeşru referandum sonrasında Türkiye olarak biz de Iraklı kardeşlerimizin çağrısına uyarak aşamalı olarak bazı tedbirleri almış bulunuyoruz. Bundan sonra da alınması gereken her türlü tedbiri birlikte alacağız. Bunu yaparken şu konuya çok ama çok dikkat ettik. Masum insanlar bu referandumun sorumlusu değildir. Dolayısıyla burada yaşayan insanların bedel ödememesi için azami hassasiyeti gösteriyoruz."

- "Irak'ın yanındayız"



Başbakan Yıldırım, "Bizim amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız." diye konuştu.



Yıldırım, özellikle DEAŞ ile mücadelede ortaya koyduğu başarı ve referandum sonrası Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasındaki kararlı adımlarından dolayı İbadi'yi kutladı.





- Müşterek Bakanlıklar Toplantısı



Bundan sonraki ortak hedeflerinin, Irak ve Türkiye topraklarında, hatta Suriye topraklarında ve bölgede hiçbir terör örgütünün hayat bulmaması için daha fazla müşterek çalışmak olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bundan sonra iki ülke olarak üzerinde özellikle yoğunlaşacağımız konuların başında, ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve terör münasebetiyle tahrip olan Musul ve Kerkük başta olmak üzere Irak içindeki birçok bölgedeki imar faaliyetlerine daha fazla destek olmak gelmektedir. Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak Anayasası'na göre merkezi hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur Gümrük Kapısı'nın da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Ayrıca petrol boru hatlarıyla petrol taşıma konusunda merkezi hükümet ile çalışmaya kararlıyız. Bundan böyle Irak ile başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması, her iki ülkenin imarı ve refahın sağlanması için daha yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik Müşterek Bakanlıklar Toplantısı'nın en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık."





İBADİ: İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye ile ilişkileri en üst düzeye çıkarmak için geldiklerini belirterek, ekonomi, enerji, kültür ve siyaset alanlarında iş birliği içinde olmak istediklerini söyledi.



İbadi, Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakanlık konutundaki görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan İbadi, "Buraya Türkiye ile ilişkilerimizi en üst düzeye ulaştırmak için gelmiş bulunmaktayız. Beraberimde bakanlardan oluşan bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldik. Bizler Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz." diye konuştu.



İbadi, "Geliştirmeyi arzuladığımız alanlar ekonomi, ticaret, petrol, su, kültürün yanı sıra siyasi alanda da iş birliğimizin gelişmesini önemsemekteyiz." dedi.

Irak'ın parçalanmasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde uluslararası toplum, Irak merkezi hükümeti ve Irak'ın komşularının tutumlarının önemli olduğunu vurgulayan İbadi, "Şüphesiz Türkiye ve diğer ülkelerin desteğiyle birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, anayasal ve hukukun üstünlüğünün sağlanmış olması, en önemlisi de parçalanmasının önlenmesi hayata geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.



İbadi, sözünü ettiği alanlarda iş birliği ve koordinasyon halinde olmayı ve karşılıklı ziyaretleri yoğun şekilde sürdürmek istediklerini belirtti.

Başbakan İbadi, "Bizler her iki ülkenin de çıkarları temelinde bir ülkenin çıkarının diğerinin önüne geçmeyecek şekilde iç işlerine de müdahale etmeksizin, kalkınma, gelişmeye odaklanarak ve gençlerimizi de bu sürece dahil ederek, bölgemizdeki güvenlik ve istikrarın daha iyi düzeylere gelmesi için çalışmalıyız." diye konuştu.



Iraklıların ülkelerini parçalamak isteyen teröre karşı birlik içinde durmayı seçtiğini dile getiren İbadi, şunları kaydetti:



"Bu duruşla beraber bu başarıyı sağlamış oldular ve bu şekilde de devam ediyorlar. İnşallah artık çok sınırlı düzeyde kalan Enbar'ın batısındaki bölgenin de terörden kurtulmasıyla birlikte ve federal yönetimin yetkilerinin tüm Irak topraklarını kapsamasıyla birlikte Irak'ta istikrar ve gelişmeye yönelik yeni bir aşamanın başlangıcını da yaşamış olacağız."



İbadi konuşmasında ayrıca "Irak komşu ülkeleriyle birlikte imar ve kalkınma alanında istenilenleri gerçekleştirerek çok güçlü bir mesaj da vermiş olacak. Bu mesaj da terörle bu bölgeyi yıkmak, parçalamak isteyenler bunu gerçekleştiremediler ve gerçekleştiremeyecekler." ifadelerini kullandı.













