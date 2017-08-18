Berkay'dan tepki geldi: Size ne oğlum

Size ne oğlum!

Demet hanım kızım Arya’nın doğumundan sonra ziyaretime geldi, altın hediye etti. O altınlar sorun oldu. Bu konuda yorum yapanlara söylemek istediğim tek şey şu: Size ne! Ben onun kardeşiyim. Arya onun yeğeni. Gelin onun gelini. Size ne oğlum! Gönlünden geçmiş, onu takmış.

Biz bir aileyiz

Benim evim ona her gün açık. Ayrıca Demet hanım bana sığınmış falan da değildi. Sonuçta biz bir aileyiz. Demet’le aramı kimse bozamaz. Biz canız, ciğeriz, böbreğiz. Okan Kurt da benim kardeşim.

