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    Hürriyet >Dünya>Caninin sevgilisi böyle getirildi!

    Caninin sevgilisi böyle getirildi!

    AA
    04.10.2017 - 12:51 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 58 kişiyi öldüren saldırgan Stephen Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley'nin, sorgulanmak üzere Filipinler'den ABD'ye gönderildiği bildirildi.

    ABD'li yetkililer, saldırının gerçekleştiği sırada Filipinler'de bulunan Danley'nin, Los Angeles kentine geldiğini ve burada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından karşılandığını belirtti.

    Yetkililer, saldırganın kız arkadaşı Danley'nin sorgulanmasının beklendiğini kaydetti. Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo de kadının, saldırgan Paddock'un zihninden neler geçtiğine ışık tutabileceğini söyledi.

    Las Vegas polisi ise Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktardı.

    Caninin sevgilisi böyle getirildi

    Paddock ve sevgilisi 2014'te bir gece kulübünde böyle görüntülenmişti.

    Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan federal yetkililer, Paddock'un geçen hafta Filipinler'de bir banka hesabına gerçekleştirdiği 100 bin dolarlık para transferinin de araştırıldığını söyledi.

    ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı.

    FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı. Bugün Las Vegas'a gidecek ABD Başkanı Donald Trump, saldırgan Paddock için "O hasta ve deli bir adam." ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler: Las Vegas , ABD , saldırı
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