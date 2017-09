Canımız Yandı

Trabzonspor evinde Beşiktaş' ı mağlup etti. Tebrik ederiz. Yolları açık olsun. İstediler ve kazandılar. Bunlar tamamen yalan. Maçın hakemi aldı 3 puanı, TS' nin gitti hanesine yazdırdı. İster kızın, ister darılın ama malesef bu böyle oldu. Bu olay emek hırsızlığı değilmidir.



Kuddsi Müftüoğlu' nun dün gece kariyeri yerle bir oldu. Merkez hakem kurulu bu maça, en acemi hakemi tayin etseydi, bu kadar kötü bir maç inanıyorum ki yönetmezdi.



- Trabzonsporu' un golü öncesinde, Burak Yılmaz' a yapılan, fualmidir ?

- Trabzonspor' un golünde Ernst' in üstüne çıkan iki TS' linin yapmış olduğu hareket fual değilmidir ?

- Eegemen' in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi penaltı değilmidir?

- Ceza sahası içerisinde Nobre' nin kafasına kadar kalkan ayak en azından bir çift vuruş değilmidir?



Gösterilen ve gösterilmeyen kartları yazmam için tüm Hurriyet' in spor sayfası yetmez. Maçın bitimine eklenen 5 dakikanın 3 dakikasını Serkan çalmadı mı ? Adamı yerde acı içinde gördüğümde ayağı falan kırıldı zannettim. Sedye ile dışarı çıktı, maç bitiminde oynayıp zıpladı. Hangi ahlak ve/veya fair play adına yakışan bir durum bu. Ayıptır. Bunu bir Beşiktaş' lı yapsa, kazandığı maçtan sonra bile yerden yere vururum. Böyle büyük camiaların küçük oyuncusu Serkan. Hiç yakıştıramadım. Kırmızı kart pozisyonunda 2 dakika gitti. Hangi 5 dakika uzatma. Olmaz olsun böyle hakemler, olmaz olsun bunları tayin edenler.



Kazanmak adına kadrosununda en az 1990 doğumlu bir oyuncusu dahil etmeyen TS, para cezası ile cezalandırılacak. Komik olan durumda bu. Bunu zorunlu yaptırıyorsan, bu bir kural ise para cezası yerine , başka ağır cezalar verilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.



Yenilginin faturasını Kuddusi' ye kestik. Doğru ama, yanlış kadroda bu yenilgide ki etkenlerden bir tanesidir. Solda oynayan Holosko, 90 dakika boyunca oyunda hiçbir varlık gösteremedi. Tamam biz ondan Quaresma olmasını beklemiyoruz belki ama, ya hiçbir varlık gösteremez mi bir adam. Hadi Holosko oynamadı oda tamam. Eee hoca, bu adamı neden 90 dakika sahada tutuyorsun. Orada Üzülmez bin kat daha iyi oynar. Beşiktaş' lılar Quaresma dönene kadar, Holosko yüzünden çok saç baş yolacağa benziyor.



Guti yine iyi oynadı. Ernst yoruldu mu çıktı, bilemiyorum ama iyi oynadı. Aurelio sahada gezindi durdu. Hilbert ilk yarı harika, ikinci devre rezalet top oynadı. Bobo' nun hafif sakatlığı bulunması yüzünden forvet hattında da fazla birşey yapamadı kara kartal. Hakan Arıkan birkaç tane net pozisyonu kurtardı. Tabata vasat, Nobre etkisizdi.



Kaybedilen bu 3 puan her ne kadar canımızı yakmış olsada, bu takıma güvenim tamdır.



İ.B.Belediye maçında verilmeyen penaltı, Fenerbahçe maçında yenilen golde Lugano' nun yapmış olduğu fual, ve dün akşam Avni Aker' de haybiye verilen bir fual sonrasında, fualle verilen bir gol. Bunlar emek hırsızlığı değilmidir. Yönetimin neden sesi çıkmıyor. Çok emek harcanıp oluşturulan bu kadronun hakkı, hakemler tarafından çalınıyor. Birilerinin artık birşeyler yapması, masaya yumruğunu koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu ligde Beşiktaş' ın canı dahada yanacak benden söylemesi.