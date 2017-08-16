Canım ne isterse yerim... Kısıtlamam yok!

◊ Genellikle diziler yayınlandıktan sonra film olur, “Şevkat Yerimdar”da ise tam tersi bir durum yaşanıyor...

- Evet, aynen öyle. Bu konuda bir ilkiz aslında. “Şevkat Yerimdar” projesine sinema filmi olarak başladık. Çok keyif aldığımız iki film çektik. Bu projeyi televizyona uyarlama fikri, filmlerin televizyonda yayınlanması ve çok izlenmesinden sonra ortaya çıktı.



◊ İzlenme açısından dizinin iki filmi de geride bıraktığı söyleniyor, doğru mu?

- Doğru. Sinema filmlerinin sevilmiş olmasının avantajı da var tabii. Reytinglerden çok memnunuz.



◊ Dizideki rolünüzden biraz söz edebilir misiniz?

- Esin, varlıklı bir ailenin tek kızı. El bebek gül bebek büyümüş, hiç yokluk çekmemiş. Paris’te okumuş ve uzun yıllar orada yaşamış. Resim sanatçısı, aynı zamanda seramik ve heykel de yapıyor. Annesini çocukken kaybetmiş. En değer verdiği kişi babası. Babasının özlemine dayanamayıp İstanbul’a yerleşmeye, doğup büyüdüğü topraklarda bir sanat galerisi açmaya karar veriyor. Bu vesileyle Balat’a taşındıktan ve Şevkat’le tanıştıktan sonra hayatı değişiyor, kendini yeniden keşfetmeye başlıyor.



◊ Şevkat karakteri mahallenin delikanlısı. Sanki biraz da maço gibi...

- Evet, tam bir mahalle delikanlısı. Mahalle kültürünün yaşatıldığı yerlerde hâlâ benzerlerine rastlayabileceğiniz karakterlerden. Şevkat öfke kontrol problemi yaşıyor. Kaba saba halleri var. Bazı durumlarda maço tavırlar sergiliyor. Ama çok iyi kalpli, yardımsever ve doğru bir adam. İnsanlara kötü örnek olabilecek bir özellik taşımıyor.



◊ Dizide neden sürekli tavuk gıdaklıyor?

- Dizide bazı sahnelerde karakter gerçekçiliği açısından gerekli olduğundan televizyonda kullanamayacağımız kelimeler kullanabiliyoruz. Bu kelimeleri de tavuk gıdaklamasıyla sansürlüyoruz.



EVDE HAYVAN BESLEMEK DÜNYAMI DEĞİŞTİRDİ



◊ 12 yaşınızdan beri setlerdesiniz. Bu kadar küçük yaşta başlamanın sizin açınızdan artı ve eksileri neler oldu?

- Dezavantajları oldu tabii ki ama ben avantajlarının daha ağır bastığını düşünüyorum. Bir kere çalışma saatleri ve koşulları çok ağır. Okul hayatı biraz daha zorlaştı. Bir yandan sette olmak bir yandan dersleri kaçırmamaya çalışmak zordu. Erken yaşta çalışmaya başlamak yaşıtlarıma göre daha erken olgunlaşmamı sağladı, biraz hızlı büyüdüm. Üniversiteden mezun olurken bir mesleğim vardı mesela.



◊ Çalışmadığınız zamanlarda neler yaparsınız?

- Çalışmadığım zamanlar çok kısıtlı. Boş zamanlarımda önceliğim aileme vakit ayırmak oluyor. Sonrasında tatile gidiyorum. Tatil benim için çok önemli. Sette harcadığım enerjiyi yaptığım tatillerde depoluyorum. Yeni şehirler, yeni ülkeler görmeyi çok seviyorum. Spor yapıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Resim yapıyorum.



◊ Beslenme düzeninizden de söz eder misiniz? Kilonuzu nasıl koruyorsunuz?

- Beslenme konusunda öyle sıkı kurallarım, kısıtlamalarım olduğunu söyleyemem. Canım bir şey yemek istiyorsa kendimi tutmam ama bir gün vücudumu yoracak bir şeyler tükettiysem bir sonraki gün hafif yemeye çalışırım. Et tüketiyorsam yanında haşlanmış sebze yemeye dikkat ediyorum.







◊ Spor düzenli olarak hayatınızda var mı? Hangi sporları yapmaktan hoşlanıyorsunuz?

- Set programımıza göre mümkün olduğu kadar düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Fitness için fırsat buldukça spor salonuna gidiyorum. Koşmak da bana çok iyi geliyor; hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlıyorum. Birkaç senedir snowboard yapıyorum. Bu yaz ilk defa dalış yaptım ve çok sevdim.



◊ Evde hayvan beslemek insana neler katıyor?

- Evde hayvan beslemek kesinlikle insanın dünyasını değiştiriyor. Benim Russian Blue cinsi bir dişi kedim var. Onunla vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor ve huzur veriyor. Yavruyken sokakta bulmuştum. Bu konuda çok netim. Evcil hayvanların para vererek alınmasına kesinlikle karşıyım!

HAYVANLAR ÜSTÜNDE TEST EDiLEN ÜRÜNLERi ASLA KULLANMAM

◊ Bilinçli bir tüketici misiniz? Bir gıda alırken nelere dikkat edersiniz?

- Bilinçli olduğumu söyleyebilirim. Özellikle gıda ve kozmetik alışverişlerinde aldığım ürünlerin içeriklerine çok dikkat ediyorum. Yediğim şeylerde palm yağı olmamasına özen gösteriyorum. Ya da aldığım kozmetik ürünlerde parabenin yer alıp almadığına mutlaka bakıyorum. Aldığım herhangi bir ürünün hayvanlar üzerinde test edilmemiş olması benim için çok önemli. Hayvanlar üstünde test edilen hiçbir

ürünü kullanmam.

SAÇ BAKIMIM iÇiN AKTARDA ÖZEL YAĞ HAZIRLATIYORUM

◊ Saç ve yüz bakımında nelere dikkat edersiniz?

- Hem saç bakımı hem de cilt bakımı benim için önemli. Saçıma kozmetik ürün çok kullanmıyorum. Mümkün olduğunca doğal içerikli ürünleri tercih ediyorum. Aktarda hazırlattığım bir yağ karışımı var. Haftada iki kez onu saçlarıma sürüp bekletiyorum. Çekimlerde zaten çok işlem gördüğü için günlük hayatımda mümkünse saçıma hiç işlem yaptırmıyorum. Cildimi yaz-kış yüksek koruma faktörlü kremlerle güneşten koruyorum. Ne kadar yorgun olursam olayım yatmadan önce mutlaka çok iyi temizleyip nemlendiriyorum. Ayda iki kez cilt bakımı yapmaya gayret ediyorum.