Canikli'den askere yemek açıklaması: 510 milyon TL'lik alım

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kışlalardaki asker zehirlenmeleri nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan protokole ilişkin, "2018 yılından itibaren et ve et mamullerini Et ve Süt Kurumundan yıllık 510 milyon TL'ye alacağız" dedi. Nurettin Canikli, "Organik ürün uygulamasını pilot illerde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda doğu ve güneydoğudaki askerlerimize 200 bin litre organik süt 1 milyon 650 bin organik yumurta temin edilecek" diye konuştu.

Bakan Canikli'nin açıklamaları özetle şöyle: "Bu sene aslında biz TSK'nın tavuk tüketiminde de organik üretime geçebilir miyiz diye çalışma yaptık, tüm piyasanın organik tavuk üretim kapasitesi TSK'nın ihtiyacının atlında. Önümüzdeki yıldan itibaren pilot uygulama başlatacağız. Süt, yumurta ve tavukta bütün ihtiyaçlarımızın organik olarak tüketilmesini hedefliyoruz. Bu bahsettiğimiz hususlar bakanlığımız tarafından temin edilen erzak ve tedarik unsurlarıyla alakalı. Bir de bazı birliklerimizde yemek ihaleleri özel firmalar tarafından yerine getiriliyor. Bundan sonra tüm yemek ihalelerinde de firmalar, bu ürünlerin alımlarını bu kuruluşlardan gerçekleştirecek. Önümüzde bir ihale vardı, Doğu ve Güneydoğu'da yemek ihalesi... Malzemelerin listesini de şartnameye ek olarak koyduk. Ve yemek ihalesini alacak olan firma, alacağı tüm ürünleri etleri Süt kurumundan, diğerlerini de tarım mahsulleri ofisinden alacak. Hesabını kitabını ona göre yapacak. Yemek ihalelerinin yenilenmesi söz konusu olduğunda hepsinin şartnamesine bütün ürünleri hangi kuruluşlardan alacağını şartnameye koyacağız. Oralarda da dönüşüm gerçekleştirilmiş olacak. O ürünü piyasada bir marka altında üreten, kendini ispat etmiş firmaları çağırarak bu alımları yapacağız. Somut olarak diyelim beyaz peynir, süt, yumurta, bunlar ihtiyacımızı karşılayacak şekilde herhangi bir kamu kurumu tarafından üretilmemektedir. Bunları biz piyasadan temin etmek durumundayız. İHALEYİ KAZANANLARI AÇIKLADI Bunların alımlarıyla alakalı diyelim beyaz peynir... Beyaz peynirde rafta ürünü olan firmalar belli. Aşağı yukarı 14-15 firma söz konusu, isim vermeyeyim burada. Biz bu firmaları doğrudan davet ediyoruz ve yarışmayı onlar arasında yapıyoruz. En son organik süt alımında... Önce yumurtayı vereyim. Toplam Türkiye'de üretimi yapan 14 adet firma bulunmaktadır. Tamamıyla bağlantıya geçtik, 6 tanesi ilgilendi, teklif vermek istediğini belirtti. Sonunda en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temini noktasında işi almış oldu. Yine organik süt ile ilgili olarak da burada sınırlı sayıda firma bu konuda, 11 firma söz konusu. Bu firmalardan 3 tanesi ilgilendi. Bu üç firma davet edildi ve organik süt üretimi temin-tedarik işini en düşün fiyatı veren Pınar Süt aldı. Yine aynı şekilde balık-konserve işinde bu konuda isim yapmış 3 firmayı davet ettik. Dardanel, Kerevitaş ve bir de Pınar. Bunları yarıştırdık Kerevitaş aldı. Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla kalitesi tanımlanmış ürün Mehmetçiğin önüne ulaşacak. Bu marka belli bir garantinin adresi görevini ifade edecektir. TSK'ya verdikleri ürünlerin kalitesi konusunda gerekli hassasiyetleri göstereceklerdir. Aksi durum söz konusu olduğunda markalarının zarar görmesi söz konusudur. Eğer dışarıdan aldığımız ürünleri önümüzdeki dönemde kamu kuruluşları üretilmeye başlanırsa, piyasadan bu yöntemle, firmaların çağrısıyla uyguladığımız o yöntemi terk ederek bunları da o kuruluşlardan almaya başlayacağız."