Caner'den 'şiddet' iddialarına yanıt

İzdivaç programında evlenen Caner Toygar ile Berke Kentli'nin evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

Caner Toygar'ın 5 aylık eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.

Toygar iddialara Instagram sayfasında yanıt verdi.

"Normalde bu konuyla ilgili bir şey yazmayacaktım. Yine basında benimle ilgili 'Caner Berke'yi dövdü, adliyeye sevk edildi' diye haber yapılıyor. Evet, olayın polis kısmı doğru ama şiddet yok. Berke'nin ifadesinde polis soruyor 'darp var mı?' O da 'hayır darp yok' diyor. İfadesi elimde. Kendisi darp yok derken siz beni nasıl suçlarsınız? İfadesinde 'telefonumu kırdı, tehdit etti' diyor... evet, telefonu kırdım. Kırma nedenim; başka erkeklerle mesajlaşırken yakaladım. O an kargaşa oldu. 'Telefonu ver' demeye başladı. Telefonu fırlattım, bağırıştık. Evi 3 kez terkedip giden birini affetmekle büyük hata yaptım. Ben bu sefer kendimi kullandırmam! Beni sırtımdan fena vurdun! Söyleyecek çok şey var, susuyorum... Allah doğrunun yanında. Güzel senaryo oynadınız. Allah var, herkes ettiğini bulacak. Para bitti, aşk bitti, beklentiler karşılanmadı Caner kötü oldu..."