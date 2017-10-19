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Caner ve Berke zorla mı evlendirildi? Esra Erol'u çıldırtan iddia!

Caner ve Berke çiftinden Berke'nin Esra Erol'un sunduğu 'Esra Erol'la Evlen Benim'le' programının formatı ve evliliğiyle ilgili “Bu evlilik kurguydu, biz programda zorla evlendirildik” sözleri Esra Erol’u şoke etti.

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 13:48 | Son Güncelleme :

Geçtiğimiz sezon Esra Erol’un programında evlenen Caner ve Berke çiftinden Berke’nin “bu evlilik kurguydu, biz programda zorla evlendirildik” şeklindeki sözlerine Esra Erol’dan cevap geldi. Berke’ye tepkisini dile getiren Esra Erol, iddiayı yalanladı. İşte, Berke'nin zorla evlendirildik açıklamasına Esra Erol’un tepkisi..

ESRA EROL BERKE’NİN AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

“ Birincisi, Berke 36 yaşında aklı başında, evet ya da hayır diyebilecek hatta bir kadının kendini tanıdığı en önemli yaşlardan birinde. Bu yaşlarda kiminle hayat kurup kuramayacağına kendi iradesiyle karar verebilir. İkincisi, Berke çok talihsiz bir açıklama yapmış, neye istinaden bunu yaptı onu da bilmiyorum. İnsan yalandan sözlenir yalandan nişanlanır da yalandan evlenmez be kardeşim! Bu kadar yalanın bir parçası olmaz. O zaman bir duruş sergilemesi lazım. İnsan nasıl yalandan evlenip, nüfus cüzdanına nasıl evlendi boşandı yazdırırsın da geleceğini düşünmezsin. Hiç mi geleceğinden korkmazsın. Güya bu kurgu evlilik ya, format gereği biz sizi evlendirdik ya…"

Caner ve Berke zorla mı evlendirildi Esra Erolu çıldırtan iddia

“SEN NİYE OTURUP EVDE BEKLEDİN”
4 Kasım’da ilişkileri başlamış, bu ilişki başladığı tarihten 6 Şubat’a kadar Berke televizyona adımını atamıyor. 3 ay boyunca asla ekrana çıkmıyor. O süre içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? Caner programa çıkmasını yasakladığı için evinde oturuyor. Madem bu kurgu evlilik! o zaman 3 ay boyunca programda olurdunuz siz. Sen niye evde oturup bekledin, neyi kurguladın. Bunu çok merak ediyorum. Uzun süre kanala gelmiyorsun ta ki Caner sana evleniyoruz dediği güne kadar. Caner buradayken Berke ile gizli görüştüklerine dair fotoğraflar geliyordu ve bunları yayınlıyorduk. Caner bunları hep inkâr etti.

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“SENİ VİCDANINLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM”

Ve evleniyoruz dediler, buraya geldiler nikahları yapıldı. Tüm hazırlık süreci ekranda yayınlandı. Ben deli miyim ya, size kendi evladıma yapar gibi düğün yaptım. Bu kadar emeğe yazık. Biraz insan da vicdan olur. Binlerce insan şahit. Aileleri bana teşekkür etti, çocuklarımızın yüzünü güldürdün diye, bunlara haksızlık etmeyin. Neyin ya da nelerin peşindesin bilmiyorum ama madem kurgu bir evlilikti, sen Caner’den neden tazminat istiyorsun o zaman. Gidin anlaşmalı olarak boşanın. Balayında Umre’ye gittiniz. Allah’ın huzuruna çıktınız. O da mı kurguydu Berke. Allah’ın huzuruna nasıl çıktın. Hiç kimseye hiçbir şey söyleme, sen bu ziyareti yapmış insansın. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum ben ve hiçbir şey söylemiyorum.”

Caner ve Berke zorla mı evlendirildi Esra Erolu çıldırtan iddia

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Etiketler: Caner Toygar , Berke Kentli
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