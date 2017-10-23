Caner Toygar kimdir? Berke Kentli'den boşandı mı?

1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Caner Toygar, lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmedi. İsmini katıldığı evlilik programlarıyla geniş kitlelere duyuean Caner Toygar, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturdu ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline geldi.
2009 yılında çıkardığı "Naber Fıstık" isimli albümle müzik piyasasında şansını deneyen Caner Toygar, uzun süren sessizliğini Esra Erol’da bozdu. Programda tanıştığı Berke ile hayatını birleştiren Caner Toygar, Esra Erol’un ekibinde çalışıyor.
BERKE KENTLİ'DEN BOŞANDI MI?
Caner Toygar, evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un evlendirme programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren Caner Toygar’ın olaylı boşanma davası sürüyor. Peki Caner Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı. Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ediyor.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün