Caner Toygar kimdir? Berke Kentli'den boşandı mı?

1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Caner Toygar, lise tahsilinin ardından eğitimine devam etmedi. İsmini katıldığı evlilik programlarıyla geniş kitlelere duyuean Caner Toygar, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturdu ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline geldi.

2009 yılında çıkardığı "Naber Fıstık" isimli albümle müzik piyasasında şansını deneyen Caner Toygar, uzun süren sessizliğini Esra Erol’da bozdu. Programda tanıştığı Berke ile hayatını birleştiren Caner Toygar, Esra Erol’un ekibinde çalışıyor.

BERKE KENTLİ'DEN BOŞANDI MI?

Caner Toygar, evliliğinde yaşadığı krizle gündeme gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un evlendirme programında tanıştığı Berke Kentli ile hayatını birleştiren Caner Toygar’ın olaylı boşanma davası sürüyor. Peki Caner Caner Toygar, Esra Erol'un evlendirme programında sonunda aradığı mutluluğu bulmuş ve Berke Kentli ile evlenmişti. Ancak işler Caner Toygar'ın istediği gibi gitmemiş ve eşi Berke ile ciddi sorunlar yaşamıştı. Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmiş, Caner ise bu iddiaları hem canlı yayında hem Instagram'da reddederek kendisini öldüreceğini bile söylemişti. Sonrasında ise Berke de ani bir dönüş yaparak 'Hayır şiddet yoktu' deyip ardından da Caner ile barışmıştı. Ancak barışmalarının hemen ardından bir kez daha ayrıldı ve eylül ayında boşanma kararı aldı. Berke-Caner Toygar çifti arasındaki boşanma davası devam ediyor.