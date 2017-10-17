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    Haberler >Eğitim>Caner öğretmen harikalar yaratıyor

    Caner öğretmen harikalar yaratıyor

    DHA
    17.10.2017 - 12:40 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde, Eski Harran Ortaokulu’nda üç yıldan bu yana görev yapan öğretmen 25 yaşındaki Caner Sarıoğlu, öğrencilerini mutlu etmek için kısıtlı olanaklarla harikalar yaratıyor. Karton kutudan saha, mandaldan da futbolcuyla langırt yapan genç öğretmen, öğrencilere mutluluk dağıtıyor.

    İlk ataması Harran İlçesi merkezine sekiz kilometre uzaklıktaki Eski Harran Ortaokulu’na çıkan sınıf öğretmeni Caner Sarıoğlu, öğrencileri mutlu edebilmek için elinden geleni esirgemiyor. Kısıtlı olanaklara rağmen öğretmen Caner Sarıoğlu, sınıfta 20 öğrencisine yaptığı aktivite ve oyunları sosyal medya hesabında paylaşarak en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı. Minik öğrencilerine eldeki kısıtlı imkânlarla büyük olanaklar sağlayan Caner öğretmen, öğrencilerin eğlenirken öğrenmesi için elinden geleni yapıyor. Caner öğretmenin öğrencileriyle sınıf içinde ve dışında yaptığı etkinlikler, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, beceri kazanmalarına da katkıda bulunuyor.

    Caner öğretmen harikalar yaratıyor
    Öğretmenin özellikle karton kutu, mandal, çubuk ve masa tenisi topuyla yaptığı langırt büyük beğeni toplarken, sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Caner Sarıoğlu adlı öğretmen, paylaşımlarını ‘yeni nesil öğretmen’ ismiyle yapıyor.

    ‘ÖĞRENCİLER OKULA GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR’
    Caner öğretmen harikalar yaratıyor
    Sınıf öğretmenleri Caner Sarıoğlu’nun aktiviteleri ve oyunları sayesinden okuldan ayrılmak istemeyen öğrenciler, evden okula gelmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Öğrencileriyle üç yıldan bu yana büyük mesafeler kat etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Caner Sarıoğlu şunları söyledi:
    Caner öğretmen harikalar yaratıyor
    "Samsun’dan Harran’a geleli üç yıl oldu. Eski Harran Okulu’nda öğretmenim. Üç yıldır aynı sınıfta öğrencilerimle birlikteyim. Sınıfımda öğrencilerimle bol bol etkinlik yapmaya çalışıyorum. Burada kısıtlı imkânlar olabilir ama biz bunları elimizden gelebildiğince zenginleştirmeye çalışıyoruz. Yine bu etkinliklerle öğrencilerimizin gönüllerine kalplerine girmeye çalışıyoruz. Çocuklarda aileleriyle beraber bize destek oluyorlar. Öğrenciler ben okuldan kaçayım ders biran önce bitsin gözüyle olaya bakmıyor. Çünkü bu sınıfta zevk alıyorlar. Yine bizim öğrencilerimiz okula en erken gelen öğrenciler oluyor. Ders zili çaldığında bile öğrenciler okul çevresinde ayrılmıyor. Yarını iple çeken öğrencilerimiz var."

    Etiketler: Şanlıurfa , ÖĞRENCİ
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