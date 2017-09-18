Caner Erkin'in aylık kazancı şoke etti!

Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Caner Erkin'in geçen yıl yollarını ayırdığı sunucu Asena Erkin'le olaylı nafaka davası sürüyor. Davanın yeni duruşması perşembe günü İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi Caner Erkin dava dosyasına gelir beyanı sundu. Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre mahkemeye sunulan mali ve sosyal durum tespit tutanağında en çok kazanan futbolcular arasında olan Caner Erkin, aylık net kazancının borç ödemeleri düşüldükten sonra sadece aylık 35 bin TL olduğunu açıkladı.

Emirgan’da 12 bin TL’ye kira ödediği bir evde yaşadığını ifade eden ünlü futbolcu, aynı evde eşine, çocuğuna ve anne babasına bakmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Oğlunun velayeti annesi Asena Atalay'da olan ve anne babasıyla değil, geçen ocak ayından beri evli olduğu Şükran Ovalı'yla yaşayan Caner Erkin'in bu beyanı şaşırttı. Ayrıca lise mezunu olduğunu söyleyen Erkin, Şişli, Ayvalık ve Balıkesir’de gayrimenkulleri olduğu ve bunların ve milyon dolar değerindeki 2015 model Porcshe, 2014 model ve 2015 model Mercedes marka 3 adet lüks otomobilinin üzerinde de ihtiyati tedbir kararı olduğunu hatırlattı.



