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Çandır: Kredi destekleri direnç kazandırdı

AA
31 Temmuz 2017 - 16:51Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:53

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, özel sektöre verilen kredi destekleri ve KDV indirimi uygulamasının iş dünyasına direnç kazandırdığını belirti.

ATB Başkanı Çandır: "Finansmana erişim engelleriyle ilgili nefes ve cansuyu kredi destekleri gibi tedbirler, vergi cezalarıyla ilgili yeniden yapılandırmalar, SGK prim ödemeleriyle ilgili kolaylıklar ve destekler ile bazı sektörlerdeki KDV indirimlerinin uygulamaya konmasından memnunuz. Bu uygulamalar, darboğazdaki iş dünyasına bir nebze de olsa direnç kazandırdı" 

Çandır, ATB'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Özel sektöre verilen desteklerin önemine işaret eden Çandır, "Finansmana erişim engelleriyle ilgili nefes ve cansuyu kredi destekleri gibi tedbirler, vergi cezalarıyla ilgili yeniden yapılandırmalar, SGK prim ödemeleriyle ilgili kolaylıklar ve destekler ile bazı sektörlerdeki KDV indirimlerinin uygulamaya konmasından memnunuz. Bu uygulamalar, darboğazdaki iş dünyasına bir nebze de olsa direnç kazandırdı." dedi. 

Sürdürülebilirlik açısından özellikle geçici vergi uygulamasının iptali ve KDV mahsuplaşma süresinin en az 3 aya çıkarılmasının ve KDV'lerin düzenli olarak ödenmesi taleplerinin hala geçerliliğini koruduğunu kaydeden Çandır, "Bu iki talebimiz bir taraftan kamuya herhangi bir yük getirmezken, diğer taraftan iş dünyamızı ciddi bir yükten kurtaracak ve sürdürülebilir özelikte olacaktır." diye konuştu. 
Çandır, ihracatın bu yılın ilk yarısında geçen yılın yarısına göre yüzde 21 artış gösterdiğini de anımsattı.

Etiketler: ATB , Kredi , DESTEK
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