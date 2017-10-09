'Canavarın tecavüz ettiği kız'

Hollywood film sektörünün en tanınmış isimlerinden biri olan Harvey Weinstein (65), kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamaları yönetim kurulu eş başkanı olduğu şirketten kovuldu.

Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaları kısmen kabul etmişti.

Weinstein'ı suçlayan isimlerden biri olan 44 yaşındaki Rose McGowan, Twitter hesabından 20'li yaşlarındaki bir fotoğrafını paylaşırken, "Bir canavar tarafından incinen kız bu. Bu, sizin sessizliğinizle utandırdığınız kız" diye yazdı. McGowan, Weinstein'ı kendisine tecavüz etmekle suçluyor. Kadın sinema oyuncusu, geçtiğimiz yılın Ekim ayında isim vermeden bir yapımcının tecavüzüne uğradığını açıklamıştı.



Weinstein ve McGowan 2004 yılında birlikte bu pozu vermişti.

McGowan, yapımcı Weinstein'a karşı sesini en çok çıkaran isimlerden biriydi. McGowan, Hollywood ünlülerini ise bu tür olaylara karşı sessiz kalmakla eleştiriyordu.