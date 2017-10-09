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    Hürriyet >Dünya>'Canavarın tecavüz ettiği kız'

    'Canavarın tecavüz ettiği kız'

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Hollywood'da ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın isminin karıştığı tecavüz skandalına ABD'li ünlü oyuncu Rose McGowan'dan 'sert' bir yorum geldi. Weinstein'a tepki gösteren ABD'li kadın oyuncu, bir gençlik fotoğrafını paylaşarak "Bir canavar tarafından incinen kız bu" diye yazdı.

    Hollywood film sektörünün en tanınmış isimlerinden biri olan Harvey Weinstein (65), kendisine yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamaları yönetim kurulu eş başkanı olduğu şirketten kovuldu.

    Weinstein, kendisine yöneltilen suçlamaları kısmen kabul etmişti.

    Canavarın tecavüz ettiği kız

    Weinstein'ı suçlayan isimlerden biri olan 44 yaşındaki Rose McGowan, Twitter hesabından 20'li yaşlarındaki bir fotoğrafını paylaşırken, "Bir canavar tarafından incinen kız bu. Bu, sizin sessizliğinizle utandırdığınız kız" diye yazdı. McGowan, Weinstein'ı kendisine tecavüz etmekle suçluyor. Kadın sinema oyuncusu, geçtiğimiz yılın Ekim ayında isim vermeden bir yapımcının tecavüzüne uğradığını açıklamıştı.

    Canavarın tecavüz ettiği kız
    Weinstein ve McGowan 2004 yılında birlikte bu pozu vermişti.

    McGowan, yapımcı Weinstein'a karşı sesini en çok çıkaran isimlerden biriydi. McGowan, Hollywood ünlülerini ise bu tür olaylara karşı sessiz kalmakla eleştiriyordu.

     

    Etiketler: rose mcgowan , weinstein , taciz , tecavüz , Hollywood
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