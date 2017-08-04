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    Hürriyet>Kitap Sanat>'Canavar Gibi' geliyor...

    'Canavar Gibi' geliyor...

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 15:16Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 15:27

    Başrollerinde Şevket Çoruh ve Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi türünde 'Canavar Gibi' filminin çekimleri tamamlandı.

    Özgür Bakar’ın yönetmenliğini yaptığı filmde, Şevket Çoruh İngiliz yazar Mary Wollstonecraft Shelly’in yaratmış olduğu ‘Frankenstein’ karakterine atıfla Türk ‘Frankeştayn’a hayat verdi. Derya Ergün’ün makyajı ile ‘Frankeytan’a dönüşen Çoruh için yurt dışından gelen özel bir perukla, makyaj aletleri kullanıldı.

    Özgür Bakar, Suat Özkan ve Alper Kıvılcım’ın senaryosunu yazdığı “Canavar Gibi”, üç kağıtçı biri olarak tanınan, Şevket Çoruh’un canlandığı Gürbüz karakterinin ölümü ile başlıyor.

    Filmde ayrıca, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan ve Nazlı Tosunoğlu yer alıyor

    .Canavar Gibi geliyor...

    Etiketler: Şevket Çoruh , Ayçin İnci , kitap sanat
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