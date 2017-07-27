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    Canavar dayı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    27 Temmuz 2017 - 22:50Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:22

    Ankara'da çöpte bulunan kesik baş, 2 kol ve 2 bacağın sırrı unutulan ayakkabılardan çözüldü.

    21 Temmuz’da Altındağ ilçesinde, siyah çöp poşetlerine konulmuş bir erkeğe ait vücut parçaları bulunmuştu. Cinayet Büro ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede çöp kenarına bırakılmış 2 çift ayakkabı buldu. Son dönemde Ankara’da kayıp şahıs başvurularını inceleyen cinayet ekipleri, Aynur Ökmen’in 13 Temmuz tarihinde kocası Süleyman Ökmen için kayıp başvurusu yaptığını belirledi. Emniyete getirilen Ökmen, ayakkabıların eşine ait olduğunu söyledi. DNA örnekleri de Ökmen’inki ile uyuşunca kimlik kesinleşti.

    KAN DONDURAN İFADELER

    Ökmen’in yakın çevresini incelemeye alan polis, Ökmen’in son olarak öz dayısı Sami Yıldız ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Yıldız, çelişkili ifadeler verdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde Yıldız’ın C.K. isimli bir kişiyle 11 Temmuz akşamı çöp poşetleriyle işyerinden çıktığı belirlendi. Bunun üzerine tekrar ifadesine başvurulan Yıldız, yeğeni olan Süleyman Ökmen’i öldürdüğünü itiraf etti.
    Yıldız, ifadesinde, “Kumar alışkanlığı vardı, daha önce de benden çok kez para almıştı. O akşam da 700 lira para istedi ve tehdit etti. Ben de ruhsatlı tabancamla kafasına sıktım. Öldüğünden emin olduktan sonra ise döner bıçağı ve testere ile cesedini parçalara böldüm. Sonra çöp poşetlerine koydum. Kafasını da keserek boya kutusuna koyup üzerine beton döktüm” dedi.

    Canavar dayı

    Etiketler: gazetehaberleri , Altındağ , ankara
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