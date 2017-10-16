Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Canan Karatay'dan korkutan uyarı: Zehirdir

    Canan Karatay'dan korkutan uyarı: Zehirdir

    DHA
    16.10.2017 - 20:04 | Son Güncelleme:

    PROF. Dr. Canan Karatay enerji içecekleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Karatay, Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir" dedi.

    DHA’ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder. Verdiği enerji bir-iki saat sürse dahi insanı perişan hale getirir. O birkaç saat için verdiği enerji mutluluk hissine insanlar bağımlı olur. Dediğiniz gibi alkolden daha tehlikeli bir şekilde karaciğeri yağlandırır. Alkolden daha tehlikeli bir şekilde beyni bozar, bağırsakları bozar, bağışıklık sistemini çökertir ve her türlü hastalığın temeli atılmış olur" diye konuştu.

    HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR

    Canan Karatay, söz konusu içeceklerin ne gibi hastalıklara yol açtığı konusunda da şunları kaydetti:

    İşte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler dahil, enerji içecekleri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor, bağırsak hücrelerini parçalıyor. Bununla beraber düşman bakterileri çoğaltıyor, şeker hastalığının temeli atılıyor. Tiroit, haşimato, alzheimer, kanserler, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması, pankreas hastalığı Tip1 ve Tip2 diyabet gibi hastalıkları tetikliyor"

    Etiketler: enerji içeçeği , zehir
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri