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    Canan Karatay’dan ezber bozan tavsiye: Kırmızı eti ne kadar bulursanız yiyin

    İHA
    03.09.2017 - 01:54 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 01:55

    Bodrum’da imza günü düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay Kurban Bayramında ne kadar et bulursanız o kadar et yiyin diyerek ezber bozan açıklamalarda bulundu.

    Bodrum’un Turgutreis mahallesinde kitabının imza gününü düzenleyen Prof. Dr. Canan Karatay sıcaklarda bol bol su tüketip kaya tuzu kullanın dedi. Karatay'ın İmza gününe gelen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı. Kitaplarını imzalatan Bodrumlular Ünlü profesörden beslenme konusuyla ilgili tavsiyelerde aldı.

    OTELLERDE Kİ AÇIK BÜFELERE DİKKAT

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü profesör lüks otellerdeki her şey dahil açık büfelere dikkat çekerek şu sözlere yer verdi; “Yiyecekleri soğuk ortamda saklıyor olsalar bile yaz olduğu için sıcak olduğu için çok dikkatli olmak lazım. Özellikle çok yıldızlı otellerdeki açık büfeler den çok fazla yememenizi tavsiye diyorum."

    Canan Karatay’dan ezber bozan tavsiye: Kırmızı eti ne kadar bulursanız yiyin

    EVİMİ SOYAN HIRSIZ 8 AY CEZA ALDI

    Geçtiğimiz aylarda evine hırsız girdiğini belirten Karatay, "Evimdeki hırsızlık organize bir suçtu. Beni soyan aynı hırsız 8 ay yattı çıktı. Fakat onu organize edenler halen dolaşıyor" dedi.

    KIRMIZI ETİLE NE KADAR BULURSANIZ YİYİN

    Türk halkının evine kurban bayramında et girdiğini belirten Karatay, "Kırmızı et yağı ile beraber en sağlıklı ettir. Mutlaka insan vücuduna girmesi lazımdır. Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir. Milletimiz Her gün et yemiyor. Bizim ülkemizde insanlar kurbandan kurbana et yiyor. Eti istedikleri kadar buldukları zaman yiyebilirler."

    Etiketler: canan karatay , kurban bayramı , et , ETSO
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