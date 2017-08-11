Canan Karatay'dan bir iyi, bir kötü haber...

Balıkesir'de bir konferansa katılan Prof. Dr Canan Karatay, konuşmasında Türk mutfağının Batı mutfağından daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Karatay, "Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler" dedi.

'BALIĞI SAKIN UNLAMAYIN'

Karatay balık ile ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak, kırmızı et de kanserojendir.

'SEBZELERİN ÇOĞU İTHAL VE GDO'LU'

Karatay, Türkiye'de yetişmesine karşın ithal edilen sebzelerin yüzde 90'ının GDO'lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu.