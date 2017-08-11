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    Canan Karatay'dan bir iyi, bir kötü haber...

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 08:07Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 08:07

    İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Canan Karatay yemeklerin pişirilme yöntemleri ile açıklamalarda bulundu. Balığın unla kızartıldığında kanserojen olduğunu kaydeden Karatay, Türk mutfağının Batı mutfağına göre sağlıklı olduğunu ifade etti.

    Balıkesir'de bir konferansa katılan Prof. Dr Canan Karatay, konuşmasında Türk mutfağının Batı mutfağından daha sağlıklı olduğunu söyledi.
    Karatay, "Türk mutfağının tencere yemeği önemlidir. Amerika'da, İngiltere'de tencere yemeği bilmezler. Kuru fasulyemizi, barbunyamızı, zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler" dedi.

    'BALIĞI SAKIN UNLAMAYIN'

    Karatay balık ile ilgili açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Balık sağlıklı ama unlayıp kızartırsak kanserojendir. Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel yaparsak, kırmızı et de kanserojendir.

    'SEBZELERİN ÇOĞU İTHAL VE GDO'LU'

    Karatay, Türkiye'de yetişmesine karşın ithal edilen sebzelerin yüzde 90'ının GDO'lu olduğunu, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini savundu.

    Etiketler: Canan Karatay , balık , un , sebze
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