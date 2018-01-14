Canan Kaftancıoğlu'nun tweet'leri sosyal medyada tepki çekti

Önceki gün CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yaptığı iddiası ile soruşturma açıldı. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim! Tüm amacım ve çalışmalarım Türkiye Cumhuriyeti devletini yüceltmek olup saraya dair eleştirilerim de bu sorumlulukladır." dedi.

ESKİ TWEET'LERİ TEPKİ ÇEKTİ

Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweet'leri ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

15 Temmuz darbe gecesinin hemen arkasından 'Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi?' mesajını paylaşan Canan Kaftancıoğlu, Gaziantep'te açılacak olan 'Türkiye'nin en büyük camisi' fotoğrafına da "Bu büyüklük takıntısının altında; Milletçe bir türlü üstesinden gelemediğimiz" 'penis büyüklüğü' sendromu olabilir mi? mesajını yayınladı.

Kaftancıoğlu'nun bu mesajlarına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.