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    Canan Kaftancıoğlu kimdir nerelidir?

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halkı Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na getirilmesinin ardından birçok kişinin merakla araştırdığı isim oldu. Aslen Ordulu olan Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmasının ardından Sivas'ta bir müddet görev yapış ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı bünyesinde vaka taraması yapmıştır. Peki, Canan Kaftancıoğlu kimdir nerelidir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

    Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı olarak ilan edilmesinin ardından merak edilen isim oldu. İşte, Canan Kaftanoğlu'nun CHP resmi internet sitesinde yer alan biyografisi;

    1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) 'de vaka taraması yaparak "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir. 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.

     

    Etiketler: canan kaftancıoğlu kimdir , canan kaftancıoğlu nereli
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