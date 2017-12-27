Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çanakkaleli balıkçının oltasına piyango vurdu! Sadece bir saatte...

    Çanakkaleli balıkçının oltasına piyango vurdu! Sadece bir saatte...

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Saros Körfezi'nde bir saatte toplam 15 kilo ağırlığında 3 levrek yakalayan olta balıkçısı, sattığı balıklardan toplam bin lira kazandı.

    Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde oturan 38 yaşındaki Ömür Güz, arkadaşıyla sabahın erken saatlerinde gittiği Saros Körfezi'nde, kıyıdan "at-çek" yöntemiyle avlanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Güz'ün oltasına yakın aralıklarla 7,5, 4 ve 3,5 kilogram olan 3 levrek takıldı.

    İlçe merkezine dönen Güz, balıkları restoranlara toplam bin liraya sattı. Ömür Güz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılığın bu sene çok durgun geçtiğini, bugüne kadar kayda değer balık yakalayamadıklarını söyledi. Bu sene hiç lüfer yakalayamadığını, sürekli levrek avına çıktığını dile getiren Güz, "Bazen oluyor bazen de olmuyordu derken çok şükür Allah'ım bana bunu yaşattı. Üç tane balık yakaladım, toplam 15 kilogram geldi. Bu adeta 'yılbaşı piyangosu' oldu. Allah herkese böyle balık nasip etsin." dedi.

    Etiketler: olta balıkçılığı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri