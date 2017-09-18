Çanakkale'deki milyonluk tesis Suriyeli göçmenlerin çiftliği oldu!

Bayramiç İlçesi’nde, 50 ortaklı olarak Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nce, 2010 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nden (TEDGEM) alınan 4 milyon TL kredi ile örnekSüt Sığırcılığı Tesisi kuruldu. Kooperatif, süt besiciliği için 300 baş gebe inek satın aldı. Kooperatifin kurulmasından 2 yıl sonra ortaklardan biri, yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettişin besi çiftliğinde yaptığı inceleme sonunda soruşturma başlatıldı. Kooperatifin TEDGEM’den aldığı kredinin de çok büyük bir bölümünün vadesi geldiği halde geri ödemesi yapılmadı. Kooperatif, bu sıkıntılı durumdan kurtulmak ve borçları ödemek için konkordato (anlaşmalı iflas) ilan etti. Ancak, bu süreçte yedieminde bulunan inekler ve milyonluk tesisteki süt sağma makineleri kayboldu. Süt Sığırcılığı Tesisi’nde bu yaşananlarla ilgili yargı süreci devam ederken, milyonluk tesis de harabeye döndü.









Sahipsiz kalan tesisi Suriyeli göçmenler kendilerine yaşam alanı alarak seçti. Büyükbaş hayvan çiftliğine Suriyeli göçmenler yerleşti. Bir bölümü tesisin lojmanlarını ve çeşitli işlemler için yapılan kapalı alanlarını işgal ederken, bir bölümü de bahçesine kurduğu çadırlarda yaşamaya başladı. Tesisin suyundan da yararlanan Suriyeli göçmenlen, elektrik sorununa ise güneş enerjisi panelleriyle çözüm buldu. Bayramiç’te domates tarlalarına yevmiye ile işçi olarak çalışmaya giden Suriyeli göçmenler, iflas eden milyonluk tesis sayesinde kira bile ödemeden barınma sorunlarına çözüm bulmuş oldu. Ancak bu durum ilçede bazı kesimlerce, ’milyonluk tesisin Suriyeli göçmenlerin çiftliğine dönüştüğü’ yorumlarına neden oldu.









Üretim, istihdam ve katma değer yaratması beklenen örnek projede hayaller gerçekleşemedi. Suriyeli göçmenler burada kira ödemeden barınmanın sevincini yaşamasına rağmen, yaşam koşullarının çok da iyi olmadığı dikkatlerden kaçmadı. Bakımsız olan tesisin lojman ve bölümleri ile derme çatma çadırlarda Suriyeliler zor koşullara rağmen yaşamlarını sürdürürlerken, böyle bir fırsat buldukları için yine de hallerinden memnun olduklarını ifade etti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR