Çanakkale’deki ‘Adalet Kurultayı’na her kesimden davetli

Çanakkale'de 26-30 Ağustos’ta düzenlenecek Adalet Kurultayı çalışmaları başladı. Kurultay için CHP genel başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Seyit Torun, Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak’tan oluşan yürütme komisyonu oluşturuldu. Bingöl, kurultayın Gelibolu Kocadere mevkisinde yapılması için Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na başvurdu. Çanakkale Savaşı’nda bu alana sahra hastanesi kurulmuştu.

SADECE EV SAHİBİ

Kurultay düşüncesinin MYK üyelerince benimsenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Adalet Yürüyüşü gibi partiler üstü olmalı. Adaletsizliğe uğrayanları öne çıkaracağız. Bu bizim kurultayımız değil, adaletsizliğe uğrayan herkesin kurultayı olmalı ve biz sadece mağdurlara ev sahipliği yapmalıyız” dediği öğrenildi.

Ağbaba’nın verdiği bilgiye göre, ‘Adalet Kurultayı’nda beş gün boyunca 10 farklı başlık altında adalet kavramı tartışılacak. Başlıklar MYK toplantısında belirlenecek. Kurultayda, adalet üzerine akademik tartışmalardan çok toplumda empati duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Kurultaya değişik siyasi görüşlerden, adaletsizliğe uğradığına inanan herkes katılabilecek. Kurultay için geniş bir davetli listesi de belirlendi. Öldürülen gazeteci Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’ten Gezi eylemleri sırasında başına gaz fişeği isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesine, Tunceli’de PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden Madımak’ta yakılan aydınların yakınlarına, Başbağlar’da öldürülenlerin ailelerinden başörtüsü nedeniyle eğitim hakkı elinden alınanlara kadar geniş bir davetli listesi oluşturulacak.

MAĞDURLAR KONUŞSUN

Ağbaba, kurultay amacını şöyle anlattı: “Amacımız CHP’nin siyasi düşüncesine yakın olanlardan çok farklı düşünen insanların bir araya gelmesi. Biz mağdurlar da konuşsun istiyoruz. Bu kamp herkesin mağduriyetini dile getirdiği bir platform olacak. Bu haksızlıklara çözüm arayacağız. Düşündüğümüz, insanların topluluk önünde yaşadığı haksızlığı ve acılarını anlatması. Çünkü toplum haksızlıklar karşısında da kamplaşmış. Herkes kendi siyasi görüşünün perde arkasından adalet arıyor. Biz farklı siyasi görüşten olan insanların birbirlerini anlamasını, empati kurmasını istiyoruz. Hikâyelerden yola çıkarak çözüm yolunu da bulacağız.”



