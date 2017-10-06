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Çanakkale Boğazı’nda TANAP mesaisi

Hürriyet Haber
06.10.2017 - 21:30 | Son Güncelleme:

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Albayrak, Türkiye ve Avrupa için dünya enerji arz güvenliği noktasında çok önemli bir proje olarak nitelendirdiği TANAP’ta, Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme işleminin proje için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Albayrak, TANAP’ın Azerbaycan-Türkiye özelinde olmak üzere Avrupa ve doğalgaz arz güvenliği açısından hayati ve tarihi bir proje olduğuna işaret etti.

Hem geçmiş bakanlar ve bürokratlar hem de şu anda görevde olan bürokratların TANAP projesi için büyük mesai ortaya koyduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti: “Hakikaten çalışmalar son hızıyla, son sürat devam ediyor. İnşallah istediğimiz bu planlamayla giderse hesaplanandan daha erken tamamlanacak. Bu projenin her aşamasında biz Türkiye olarak çok büyük inisiyatifler aldık, büyük efor sarf ettik. Bugün de, TANAP projesinin çok kritik önemdeki teknik ayaklarından bir tanesi olan Çanakkale Boğazı denizaltı geçişi noktasında boruların döşenmesini, planlı, teknik ve hakikaten tam anlamıyla güvenli bir şekilde yerine yerleştirilmesi çalışmalarını yerinde izledik. Bugün 1261’inci borunun ki bu hakikaten anlamlı bir sayı, yerleştirilme çalışmalarını yerinde takip ettik. Çok başarılı bir ekip çalışması söz konusu bu proje kapsamında, gerek Malezyalı firma gerekse tüm paydaşların çabasıyla inşallah TANAP yönetimiyle birlikte projenin yüzde 80’inden fazlası tamamlandı. İnşallah, önümüzdeki sene Türkiye ayağı, 2020’nin ilk çeyreğinde de Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) kısmının tamamlanmasıyla da Azeri gazının Avrupa piyasalarında hayat bulmasına şahitlik edeceğiz. ”

Etiketler: Berat Albayrak , TANAP , gazetehaberleri
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