Can Yücel şiirleri diye paylaşılanlara dikkat!

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı da olan Prof. Çelenk kendisiyle yapılan ve Roman Kahramanları sitesinde yayınlanan söyleşide de çalışmayla ilgili şunları söyledi:
"Bu çalışmaya başlamam, 1926’da doğan, 1999’da ölen ironik, lirik şiirler yazan, çeviriler yapan Can Yücel’le internet üzerinde dolanan Can Yücel’in farklı insanlar olduğunu anlamakla başladı. Bu farkı anladığınızda belirlediğim 43 sahte metinde olduğu gibi 'Bunlar gerçek Can Yücel değildir, bunlar o insanı yok eder' diyorsunuz. 43 adet ona ait olmayan şeyi üretip kulaktan kulağa yaymak korkunç; cinayet gibi bir şey."
İşte o sahte şiirler:
1.Bağlanmayacaksın
2.Kadın Dediğin
3.Erkek Dediğin
4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı
5.Anladım
6.Herşey Sende Gizli
7.Eğer
8.Herkes Gitmek İstiyor
9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin
10.Sağlık Olsun
11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı)
12.Tersten Yaşamak
13.Biraz Değiştim
14.Bir gün Anlarsın
15.Gitmek
16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum
17.Asla Keşkelerim Olmadı
18.Özledim Seni
19.Bilmelisin ki
20.Aşk
21.Boşver ve Yaşı Başı
22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın
23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda
24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan
25.Farkında Olmalı İnsan
26.Bir Eşi Olmalı İnsanın
27.Unutma
28.Sevgi Emekmiş
29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?)
30. Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür
31.Aşk Ayakkabı Gibidir
32.Rakı İçen Kadınlar
33.Ateş ve Su
34.Ülke Bölünsün İstiyorum
35.Kadınım Ben
36.Senin İçin Yasak Dediler
37.Bayram Şiiri
38.Dostlar Irmak Gibidir
39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki
40.Bir Yolun varsa Gidilecek
41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki
42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu
43.Ey Yüreğim