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    Can Yücel şiirleri diye paylaşılanlara dikkat!

    Banu ŞEN/İZMİR
    12 Ağustos 2017 - 09:41Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 09:50

    Akademisyen, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, şair Prof. Dr. Semih Çelenk, "Can Yücel’in olmayan şiirler” çalışmasını şairin ölüm yıldönümü olan 12 Ağustos'ta yine sahte şiirleri sosyal medyada dolaşmasın diye yeniden anımsattı. Bugün bu 43 şiiri "Can Yücel'in" diye paylaşacak olursanız, aman dikkat!

    Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı da olan Prof. Çelenk kendisiyle yapılan ve Roman Kahramanları sitesinde yayınlanan söyleşide de çalışmayla ilgili şunları söyledi: Can Yücel şiirleri diye paylaşılanlara dikkat

    "Bu çalışmaya başlamam, 1926’da doğan, 1999’da ölen ironik, lirik şiirler yazan, çeviriler yapan Can Yücel’le internet üzerinde dolanan Can Yücel’in farklı insanlar olduğunu anlamakla başladı. Bu farkı anladığınızda belirlediğim 43 sahte metinde olduğu gibi 'Bunlar gerçek Can Yücel değildir, bunlar o insanı yok eder' diyorsunuz. 43 adet ona ait olmayan şeyi üretip kulaktan kulağa yaymak korkunç; cinayet gibi bir şey." 

    İşte o sahte şiirler:

    1.Bağlanmayacaksın

    2.Kadın Dediğin

    3.Erkek Dediğin

    4.Seninle Olmanın En Güzel Yanı

    5.Anladım

    6.Herşey Sende Gizli

    7.Eğer

    8.Herkes Gitmek İstiyor

    9.Sevdiğin Kadar Sevilirsin

    10.Sağlık Olsun

    11.Tam zamanında Yaşamak (Yaşamak Zamanı)

    12.Tersten Yaşamak

    13.Biraz Değiştim

    14.Bir gün Anlarsın

    15.Gitmek

    16.Seninle Yaşlanmak İstiyorum

    17.Asla Keşkelerim Olmadı

    18.Özledim Seni

    19.Bilmelisin ki

    20.Aşk

    21.Boşver ve Yaşı Başı

    22.Olmuyorsa Zorlamayacaksın

    23.Ben Benden Olgun İnsan İsterim Karşımda

    24.Öyle Sabah Uyanır Uyanmaz Fırlama Yataktan

    25.Farkında Olmalı İnsan

    26.Bir Eşi Olmalı İnsanın

    27.Unutma

    28.Sevgi Emekmiş

    29.Özleme Dair (Kim Özlerdi?)

    30. Ömür Dediğin Bir Gündür O da Bugündür

    31.Aşk Ayakkabı Gibidir

    32.Rakı İçen Kadınlar

    33.Ateş ve Su

    34.Ülke Bölünsün İstiyorum

    35.Kadınım Ben

    36.Senin İçin Yasak Dediler

    37.Bayram Şiiri

    38.Dostlar Irmak Gibidir

    39.Öye Bir Hayat Yaşadım ki

    40.Bir Yolun varsa Gidilecek

    41.Ömür Dediğiniz Nedir Ki

    42.Fakirin Gayrimeşru Çocuğu

    43.Ey Yüreğim

    Can Yücel kimdirCan Yücel kimdir?

    Etiketler: Can Yücel , Can Yücel şiirleri , Can Yücel kimdir
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