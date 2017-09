Can Oflaz - Solist/Gitar

Cihangir Aslan - Gitar

Onur Gulen - Klavye

Kunter Kinaci - Bas Gitar

Canberk Kargı - Davul

Sera Cengiz - Vokal



Genre: Pop, R&B (Turkce, Ingilizce)



Can Oflaz küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe büyüdü. Müziğe ilgi duyduğu ilk andan itibaren sürekli üretmek adına çalışmalar gerçekleştiren Can Oflaz, farklı bir boyutta eşsiz bir müzik üretmeyi de hedef edinerek yola çıktı. Müziği sürekli gelişen teknoloji gibi gören Can Oflaz, her müzisyenin daima kendisini yenilemesi gerektiği bilinci ile müzik hayatını sürdürmektedir.



İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Can Oflaz üniversite eğitiminin yanı sıra, Randy Esen’den, Celik Kasapoglu'ndan, ve ayni zamanda Bilgi Universitesi Muzik bolumunden müzik eğitimi almaktadır.



Can Oflaz, kendi solo projesi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar dışında, ‘Ladies and Gentlemen Istanbul‘ korosu ile de muzikal calismalarini devam ettirerek sahne almaktadir. 2011 yazinda Sezen Aksu ile Harbiye Açıkhava Konserlerinde bu koro ile birlikte sahne almıştır.



“Gerçek müzik size göre nedir? Can Oflaz’a göre müziği yaşamaktır.” MY SEX/LOVE SOUNDS adını verdiği konserlerine hızla devam eden Can Oflaz, bu konsept ile tüm müzik dinleyicilerini gerçek müziği yaşamaya davet ediyor.