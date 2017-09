‘Can kaybı bini geçti’

MYANMAR’da Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik saldırılar devam ederken, can kayıpları ve Bangladeş’e sığınanların sayısı da artıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’ın Arakan’ın eyaletindeki çatışmalarda can kaybının bini geçtiğini açıkladı. BM Myanmar İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, “Bin civarı ya da daha fazla ölü var” derken ölenlerin iki taraftan da olabileceğini ancak çoğunluğunun Arakanlı Müslümanlar olduğunu söyledi. Lee, bölgeye giremediklerini söylerken can kaybı sayısının daha fazla olmasının da yüksek ihtimal olduğunu kaydetti. Myanmarlı yetkililer, can kaybını 475 olarak verirken, bunun sadece 15’inin Myanmar güvenlik güçlerinden olduğunu ifade etmişti.

SIĞINANLAR 270 BİNİ BULDU

BM, son iki haftada Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 270 bine ulaştığını bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan, BM Cenevre Ofisi’nde, Arakan sorununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Sözcü Doyle, son günlerde Bangladeş’e gelen 130 bin Arakanlı sığınmacının kayıtlı kamplar ile Kutupalong, Leda ve Balukhali bölgelerindeki 3 derme çatma kampta yaşama tutunduğunu, 90 bin sığınmacıyı bölge halkının misafir ettiğini ve yaklaşık 50 bin sığınmacının da spontane olarak geçici kamplara yerleştiğini belirtti. Khan ise Arakan’dan kaçmaya çalışan Müslümanların öldüğüne dair haberlerden endişe duyduklarını vurgulayarak, kamplara ulaşan Müslümanların da açlıktan ve yorgunluktan bitkin düştüğünü söyledi.

Myanmar hükümeti, bazı gazetecileri Arakan’daki köylere götürdü. Bu basın gezisinde yanan bir köy evinin yanından ellerinde bıçak ve sapanlarla geçen kimliği belirsiz bir grup dikkat çekti.

BMGK TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Tekeda Alemu, BMGK’nın Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere ay içinde yeniden toplanacağını belirtti. Alemu, basın açıklamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, “BMGK, Arakan’da yaşananları görüşmek için eylül ayı içinde yeniden bir araya gelecek” ifadelerini kullandı. Amlemu, geçen ay sonunda Arakan ile ilgili verilen önerilerin kabul edilmediğini anımsatarak meselenin tekrar ele alınacağını söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ: SAHADAN DOĞRU BİLGİ ALMAK ZOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslümanlara karşı katliamlar yaşanan Arakan’dan yeterince ‘doğru haber’ alınamadığını belirterek Myanmar hükümetinin gazetecilerin bölgede çalışabilmesine yardımcı olmasını istedi. Arakan bölgesinde yaşanan olaylardan dolayı ‘kaygı’ duyduklarını anlatan ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, çok sayıda insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı. Nauert, “Sahadan doğru bilgileri alabilmek zor” dedi. Sözcü Nauert, şöyle devam etti: “Myanmar hükümetine, muhabirlere ve gazetecilere doğru bilgiye ulaşabilmeleri ve ne olup bittiğini anlamaları adına imkan tanıması çağrısı yapıyoruz. İnsani durumlar da söz konusu çünkü insani yardım kuruluşlarının buraya gitmesi ve gerekli yardımı sağlaması çok zor. Hükümetle sadece yaşanan şiddet olayları üzerine değil, gazetecilerin durumunu ve daha da önemlisi insani yardımlar hakkında görüşmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.