'Can değil mal' kararına itiraz

7 Aralık’ta görülen davanın duruşmasında mahkemenin köpeğin yaralanmasıyla ilgili veteriner raporuna rağmen sanığın eylemi ‘kasten’ gerçekleştirdiğine ilişkin yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermesi üzerine köpeğin sahibi karara itiraz etti.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde Chester’ın bacağının kırılmasıyla ilgili veteriner raporu olduğu belirtilerek, “Köpekteki kemik kırığı, bacağın kalçaya yakın kısmında olup bu yerin kırılabilmesi ancak köpeğin fırlatılması ya da o bölgeye vurulması ile söz konusu olabilecektir” ifadesi kullanıldı. Köpeğin bacağındaki kırıkla ilgili mahkemenin uzman görüşü alması gerektiğini belirten avukat İhsan Yalçınkaya ise “Uzman görüşü alınsaydı köpeğin bacağının ihmalen kırılamayacağı, dolayısıyla kasten kırıldığı ortaya çıkacaktı” dedi.



NE OLMUŞTU?

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Chester’ın yaralanmasını insanlara uygulanan “taksirle yaralama” suçu kapsamında değil, “mala zarar verme” suçu çerçevesinde değerlendirmiş ve beraat gerekçesini şöyle açıklamıştı: “Her ne kadar sanığın mala zarar verme suçunu işlediği iddiasıyla yargılama yapılmış ise de mala zarar verme suçunun kasten işlenen bir suç olduğu, ihmali davranış ile gerçekleşmesi durumunda suçun oluşmadığı ve sanığın suç kastı ile hareket ettiği ispatlanamadığından CMK 2230/2-c maddesi gereğince sanığın beraatine karar verildi.”