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    Son dakika... Çamlıca'da yol çöktü

    Uğur Ayazsın (DHA)
    31 Temmuz 2017 - 15:31Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 16:42

    İstanbul Çamlıca'da yol çöktü. Park halindeki bir araç oluşan çukura düştü. Çökmenin sebebinin ise Çamlıca - Libadiye tünel inşaatı olduğu belirtildi.

    Olay, Üsküdar Kısıklı Mahellesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamlıca tepesine çıkan yol çöktü. Park halinde bulunan bir otomobil oluşan çukura düştü.   İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polisler, yolu iki yönde trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

    Son dakika... Çamlıcada yol çöktü

    Göçük oluşan yolun altında Çamlıca-Libadiye arası karayolu tüneli çalışmasının sürdüğü anlaşıldı. Çökme nedeniyle tünelde zarar olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor. 

    SEBEP: TÜNEL İNŞAATI

    Bir otomobilin de içine düşmesine sebep olan yol çökmesinin, Çamlıca - Libadiye tünelindeki aşırı sökülmenin yüzeye yansımasından kaynaklandığı belirlendi.

    Son dakika... Çamlıcada yol çöktü

    Son dakika... Çamlıcada yol çöktü
    Son dakika... Çamlıcada yol çöktü

    Etiketler: Çamlıca , yol çöktü , istanbul
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