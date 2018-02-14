Camiyi evsizlere açtı: 'İçinde sevgi yoksa yaptıkların eksik kalır'

Duvara astığı yazıyla isteyenlerin duş alabileceğini belirten imam Gökrem, “3 yaşımdayken babamı kaybettim. Kimsesizlere böyle bir şekilde yardım etmek hep hayalimdeydi. Yaklaşık 2 yıl önce buraya bir termosifon taktırdım, şampuan ve sabun koyuyorum. Kendilerine de noksanı varsa üst taraf evimdir zilime basın dedim" dedi.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda Selimi Hatun Camii’nin 15 yıllık imamı Osman Gökrem, abdesthane bölümüne “Kardeşim, Sokakta kalıyorsan, temizliğe ihtiyacın var ise cumartesi ve pazar günleri namaz vakitleri dışında kapıyı içeriden kitle, sıcak su var, kova, içinde sabun ve tas var... Banyonu yapabilirsin... Sana sokak insanı, şarapçı, tinerci vs. denilebilir ama bütün bunların sebebi biziz, hakkınızı helal edin” yazılı bir kağıt yerleştirdi. İmam Gökrem, yaklaşık 2 sene önce duş almak isteyen evsizler imkan sağlamak için abdesthaneye şofben bağlattı. Evli ve 3 çocuk babası olan imam Gökrem, günde 3-4 kişinin temizlenmesi için böyle bir şey düşündüğünü belirterek, sokakta yaşayanların yanı sıra evinde şofbeni bozulmuş vatandaşlar için de böyle bir imkan sağlamak istediğini söyledi.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ LAZIM'

İmam Osman Gökrem, “3 yaşımdayken babamı kaybettim. Kimsesizlere böyle bir şekilde yardım etmek hep hayalimdeydi. Özellikle İstanbul’a geldikten sonra sokak çocuklarına, şarapçılara karşı ne yerler, ne içerler, nasıl temizlenir diye üzülmüşümdür. Bununla ilgili birçok anım var. Tinerci diyerek ötelemeyin, uzaklaştırmayın. Ben onların çoğuyla muhabbet ettim. Birçok göz yaşartıcı anıları ve ıstırapları var. Gördükleri de birçok zalimlikler var. Bir kimse sokakta kaldıysa, tinerci olduysa, onları sahipsiz bırakan anne ve babalar mesuldür. Hepimiz mesulüz. Her şeyi de devletten beklememek lazım. Bu çorbada benim tuzum ne olabilir diye düşündüm” şeklinde konuştu.

'NOKSANI VARSA ÜST KAT EVİMDİR, ZİLİME BASIN'

Gökrem, “Yaklaşık 2 yıl önce buraya bir termosifon taktırdım, şampuan ve sabun koyuyorum. Kendilerine de size tinerci, şarapçı, sokakta kalan insan diyebilirler. Günlük 1-2 kez kontrol ediyoruz ama noksanı varsa üst taraf evimdir zilime basın dedim. En yakın markete gidip oradan da ihtiyaçlarının karşılayabilirsiniz dedim. Onu da alabilirsiniz dedim. Ayda 1 yakındaki marketlere giderim benim selamımla alınan bir şey var mı derim. Onlar da sağ olsunlar borcum ne deyince benden bir şey istemezler. Onlar da bana destek gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.