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    'Caminin silüetini bozuyor' dedi, kepçeyle müftülük binasını yıktı

    Nezir GÜNEŞ / DHA
    03.02.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Mardin'de amcası Şakir Nuhoğlu'nun yaptırdığı Nuhoğlu Camisi'nin siluetini bozduğunu iddia ettiği müftülüğe tahsis edilen üç katlı binayı sabaha karşı kepçeyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu'nu polis durdurup gözaltına aldı.

    Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda dün saat 03.00 sıralarında bir kişinin iş makinesiyle valilik tarafından müftülüğe tahsis edilen üç katlı binaya yıkmaya çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis ekibi sevk edildi.  

    Polis ekibi, Suriyelilere yardım faaliyeti yürüten Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu'nun da bürosunun bulunduğu üç katlı binayı iş makinesiyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu'na müdahale ederek etkisiz hale getirdi. 

    Nuhoğlu Kireç Fabrikası'nda çalıştığı belirtilen Faysal Nuhoğlu, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü. Faysal Nuhoğlu ifadesinde, Nuhoğlu Camisi'nin siluetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söyledi.

    Faysal Nuhoğlu'nun, camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu açıklandı.

    Caminin silüetini bozuyor dedi, kepçeyle müftülük binasını yıktı
    Caminin silüetini bozuyor dedi, kepçeyle müftülük binasını yıktı

    Nuhoğlu, etkisiz hale getirilinceye kadar iş makinesiyle üç katlı binaya büyük hasar verdi.

     

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    Etiketler: Mardin , müftülük , Bina , son dakika
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