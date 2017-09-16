Camiden kiliseye insan zinciri

AVUSTURYA İslam Merkezi Camisi önünde dört dini temsilcinin, barışı temsilen dört beyaz güvercini gökyüzüne bırakmasıyla başlayan eylemde, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Budistler el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Eyleme katılanlar, camiden başlayarak bir sonraki dini mabet olan Bruckhaufen Kilisesi’ne kadar insan zinciri oluşturdu.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun, farklı din mensuplarının katılımıyla bir insan halkası oluşturarak birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini söyledi.





HİÇBİR ŞEY BARIŞA ENGEL DEĞİL

Avusturya ve Avrupa’da artan İslam karşıtlığı ve aşırı sağcı söylemin kendilerini bu tür bir etkinliğe yönelttiğinin altını çizen Olgun, şunları söyledi:

“Artan aşırı sağcı ve popülist söylem toplumda olumsuz sonuçlar doğuruyor. Özellikle burada yaşayan Müslümanlar olarak hayatın birçok alanında bu olumsuzluklarla karşılaşmak durumunda kalıyoruz. Faklı dünya görüşü, din ya da etnik kökene sahip olmamız birlikte barış içinde yaşamamıza engel teşkil etmiyor. Bizleri birleştiren birçok ortak değerimiz var. Bugün burada dört dinin mensupları ve aralarında herhangi bir dine mensup olmayan insanların katılımıyla Avusturya’da herhangi bir çatışmaya, gerginliğe mahal vermeden birlikte barış içinde yaşayabiliriz mesajını vermek istedik.”





BASİT AMA ÇOK ÖNEMLİ

Katolik Piskopos Dariusz Schutzki de çok sayıda katılımcının barışı güçlü kılmak için burada bir araya geldiğini belirterek, “Karşılıklı saygı ve hoşgörüyü artırmak için burada buluşan insanlar birbirlerine ellerini uzatıyor. Bu birlikte yaşamı, karşılıklı sevgi ve kardeşliği, var olan ilişkileri güçlendirmek için çok basit ama bir o kadar önemli bir adım. Barışın anahtarı iyi ilişkiler kurmaktır” diye konuştu.





KARŞILIKLI DİYALOG VE HOŞGÖRÜ

Bruckhaufen Kilisesi Rahibi Richard Tatzteiter de birlikte yaşam için karşılıklı diyalog ve hoşgörünün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Tatzteiter, her iki dini mabet arasında gerçekleştirilen eylem aracılığıyla faklı inanç ve dünya görüşüne sahip insanların başta Avusturya’ya olmak üzere Avrupa’ya birlikte barış içinde yaşanılabileceğini güzel bir örnekle göstermiş olduğunu söyledi.





ARAKAN’DA KATLİAMLARA HAYIR

Avusturya Musevi Cemaati temsilcisi Samuel Laster ise yaklaşan seçimlerin etkisiyle oluşan olumsuz atmosfere işaret ederek, farklı din mensupları olarak karşı karşıya değil yan yana hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Laster, Myanmar’da yaşanan katliamlara değinerek, “Sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür. Arakan’da toplu katliamlara hayır” dedi.