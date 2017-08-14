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    Camide cinayet... Kayınbiraderin ensesine 2 kurşun

    Yusuf ÇINAR (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 16:07Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:51

    Çorum’da 40 yaşındaki Üzeyir M., iddiaya göre aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunan kayınbiraderi 28 yaşındaki Ramazan Güllü'yü, cami avlusunda abdest alırken tabancayla ensesinden 2 kurşunla vurarak ağır yaraladı. Kurşunlardan biri Güllü'nün boynundan çıkarak, cami avlusunda namaz vaktini bekleyen bir kişinin koluna isabet etti.

    Olay bugün Osmancık Caddesi Ulu Cami avlusunda meydana geldi. Ramazan Güllü öğle namazını kılmak için camiye gelip avludaki şadırvanda abdest almaya başladı. Bu sırada cami avlusuna Gelen Üzeyir M., iddiaya göre kayınbiraderi Güllü'nün arkasından yanaşıp tabancayla ensesine 2 el ateş ettikten sonra kaçtı. Güllü'nün ensesinden giren kurşunlardan biri boynundan çıkarak, cami avlusunda duran 76 yaşındaki İsmail Yetişken'in koluna isabet etti. Her iki yaralı ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

    Ramazan Güllü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Etiketler: Cami , Cinayet , kayınbirader
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