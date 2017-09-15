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    Cami tuvaletinde uyuşturucudan öldü

    DHA
    15.09.2017 - 21:44 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 21:44

    DENİZLİ’nin Pamukkale İlçesi’nde cami tuvaletinde, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlenen kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu.

    Olay, bugün gündüz saatlerinde Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak’ta meydana gledi. Hacı Bayram Camii’nin tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören cemaat, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aşırı dozda uyuşturucu madde aldığı belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

    Cami tuvaletinde uyuşturucudan öldü

    Polis ekiplerinin kemliğini belirlemek için çalışma başlattığı ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Etiketler: denizli , Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu , camii
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