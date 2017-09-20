Cami kundakçısına ağır suçlama

NINO K. (30), geçen yıl eylül ayında Fatih Camisi’nin imamı Hamza Turan’ın, eşi Hatice Turan, 7 ve 11 yaşındaki oğulları İbrahim İsmail ve Yiğit Ali ile birlikte yaşadığı lojmana ve camiye, patlayıcıyla saldırmıştı.

Saldırıda şans eseri kimse yaralanmazken, camide ve lojmanda hasar meydana gelmişti. Olaydan sonra izini kaybettiren zanlı, aralık ayında yakalanmıştı. Tutuklanan Nino K., hala cezaevinde.

Yakalandıktan sonra Nino K.’nın PEGIDA hareketi içinde aktif yer aldığı ve toplantılarda konuşmalar yaptığı ortaya çıkmıştı. Saldırı Almanya’da büyük tepki uyandırmıştı. İki Almanya’nın kutlamalarının yapıldığı Dresden kentinde Başbakan Angela Merkel ve dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, imamı ve oğluyla görüşmüş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.