Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Cami çıkışında silaha sarılmışlardı

    Cami çıkışında silaha sarılmışlardı

    Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
    12.09.2017 - 18:50 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 18:56

    DÜZCE’nin Kurtsuyu Köyü’nde bayram namazı çıkışı silahlarla havaya ateş açılarakkutlama yapılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerden tespit edilerekgözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Kurtsuyu Köyü’nde geçtiğimiz Kurban Bayramında camide bayram namazını kılan köylülerden bazıları, çıkışta tabancalarını çıkarıp havaya art arda ateş ederek kutlama yaptı.

    Silahlı kutlama sırasında bir kişi cep telefonu ile çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.Silahlı bayram katlaması geleneğinin basında yer almasının ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ’Genel güvenliği tehlikeye sokma’ suçundan soruşturma başlattı.

    Jandarma görüntüden tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken tabancalarına el konuldu.

    İl Jandarma Komutanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu şekilde bayram karşılama, milli maç gibi faaliyetler sonrası ateş etme olayları sonrasında yaşanan ve yaşanabilecek üzücü olaylara sebebiyet vermemek, sonrasında hem adli hem de vicdani olumsuz bir durumla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın bu hususta daha duyarlı ve hassas davranmaları önem arz etmektedir" denildi.

    Bayram namazı sonrası ilkel görüntülerBayram namazı sonrası ilkel görüntüler


    .

    Etiketler: Kurban Bayramı , Düzce , Kurtsuyu Köyü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri